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بالفيديو.. عائلة عراقية تروي كيف تعافت من الكورونا

شفي جميع أفراد عائلة العراقي بشتوان يحيى من الإصابة بفيروس كورونا، في محافظة كركوك شمالي العراق. 
 
ويقول يحيى إن أول من تعرض للإصابة بالفيروس كانت ابنته، ثم انتقل المرض إليه ولسائر العائلة.
 
وقال إنه بعد الإصابة فرض على نفسه وأفراد أسرته الحجر الصحي، فلم يلتق بأيّ من أصدقائه أو أقاربه خشية أن ينتقل المرض إليهم.
المصدر : الجزيرة
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