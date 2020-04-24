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توم هانكس يرسل آلة كاتبة لصبي أسترالي تعرض للتنمر لأن اسمه "كورونا"

الصبي كتب إلى هانكس يقول: سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير؟ (رويترز)
الصبي كتب إلى هانكس يقول: سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير؟ (رويترز)

ذكرت شبكات تلفزيون أسترالية أمس الخميس أن نجم هوليود توم هانكس أرسل خطابا وآلة كاتبة تحمل العلامة التجارية "كورونا"، إلى صبي أسترالي كتب له يشكو من التنمر بسبب أن اسمه "كورونا".

وكتب كورونا دي فريس (8 أعوام) من غولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية، إلى هانكس الذي أمضى هو وزوجته ريتا أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي داخل منتجع أسترالي بسبب إصابتهما بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكرت القناة السابعة التلفزيونية أن الصبي كتب إلى هانكس يقول "سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير؟".

وأضاف الصبي أنه يحب اسمه، لكن أناسا في المدرسة ينادونه "فيروس كورونا"، وهو ما سبب له الحزن والغضب.

ورد هانكس -الحائز على جائزتي أوسكار- على الصبي قائلا "هل تعلم أنك الشخص الوحيد الذي عرفته يحمل اسم كورونا".

وأظهرت صورة للخطاب نشرتها القناة السابعة أن هانكس قال فيه "أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة ستناسبك.. اسأل أحد الكبار كيف تعمل، واستخدمها في الرد علي".

وختم هانكس خطابه قائلا "أصبح لديك صديق.. أنا".

المصدر : رويترز
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