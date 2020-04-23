في بث مباشر أمام البيت الأبيض.. شاهد ما حدث لمذيعة أميركية
تداول مغردون أميركيون فيديو لمراسلة قناة "إم إس إن بي سي" الأميركية كريستين ولكر، وهي تتفادى سقوط حوامل الإضاءة عليها، في بث مباشر من أمام البيت الأبيض.
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وشبّه المغردون حركات ولكر بحركات فيلم الحركة الشهير "ذا ماتريكس" (The matrix)، في طريقة تفاديها لسقوط حوامل الإضاءة بخفة كما كان يتعامل أبطال الفيلم.
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وعلقت ولكر على الفيديو عبر حسابها معبرة عن سعادتها بما قامت به.
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