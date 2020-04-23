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"أبدعوا بالبيت".. دبكة فلسطينية في زمن كورونا

تمتد شهرة الدبكة الشعبية الفلسطينية من فلسطين إلى أرجاء الوطن العربي، خاصة في المناسبات السعيدة كالزواج والتخرج من الجامعة وغيرها، فيتم استئجار خدمات فرق عروض الدبكة، لما تتميز به من حركات رشيقة وأغنيات شعبية محبوبة.
 
لكن في ظل أجواء الحظر التي تشهدها مختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا فإن مثل هذه الأنشطة أصبحت غير متاحة، لكن فرقة "مجموعة الحنجلة" التابعة لمركز الفن الشعبي الفلسطيني وجدت وسيلة مبتكرة كي يحافظ أعضاؤها على رشاقتهم ونشاطهم.
 
فقد انتشر على الإنترنت مقطع فيديو للدبكة الفلسطينية أظهر تناغما كبيرا بين أعضاء "مجموعة الحنجلة"، وظهر فيه  12 عنصرا من فريق الدبكة أثناء أداء الأغنية بشكل منفرد، كل منهم في منزله، لكنهم شكلوا في النهاية عرضا واحدا جماعيا بعد تركيب مقاطع الفيديو الفردية متجاورة.
 
ويقدم العرض تحت شعار "أبدعوا بالبيت"، نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا الذي -رغم سلبياته الكبيرة- أطلق مواهب وقدرات لم تكن مكتشفة للكثيرين.
 
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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