وسائل إعلام: الأمير هاري وزوجته يقطعان العلاقات مع أربع صحف بريطانية

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الاثنين أن الأمير هاري وزوجته ميغان قطعا العلاقات مع بعض من أكبر الصحف الشعبية البريطانية، وقالا إنهما سينتهجان سياسة "عدم الارتباط" مع تلك الصحف.

وقالت غارديان وفايننشال تايمز و"أي.تي.في نيوز" إن دوق ودوقة ساكس -اللذين تخليا عن دورهما كعضوين عاملين بالعائلة المالكة نهاية الشهر الماضي- بعثا برسالة مساء الأحد إلى صحف صن وديلي ميل وديلي إكسبريس وديلي ميرور أوضحا فيها بشكل تفصيلي سياستهما الجديدة.

ونقلت وسائل الإعلام عنهما قولهما "هذه السياسة لا تتعلق بتفادي الانتقاد. ولا بوقف النقاش العام أو الرقابة على التغطية الدقيقة".

وأضافا "لوسائل الإعلام كل الحق في التغطية وأن يكون لها رأي فعلا بشأن دوق ودوقة ساكس سواء كان جيدا أو سيئا. ولكن لا يمكن أن يعتمد ذلك على كذبة".

وقالت فايننشال تايمز في تقريرها إنه بموجب السياسة الجديدة سيتم منع حصول تلك الصحف على تحديثات وصور من الزوجين، وربما يتم منعها من حضور فعالياتهما الإعلامية.