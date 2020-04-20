البث الحي
ابحث

وسائل إعلام: الأمير هاري وزوجته يقطعان العلاقات مع أربع صحف بريطانية

بموجب السياسة الجديدة سيتم منع حصول تلك الصحف على تحديثات وصور من الأمير وزوجته (رويترز)
بموجب السياسة الجديدة سيتم منع حصول تلك الصحف على تحديثات وصور من الأمير وزوجته (رويترز)

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الاثنين أن الأمير هاري وزوجته ميغان قطعا العلاقات مع بعض من أكبر الصحف الشعبية البريطانية، وقالا إنهما سينتهجان سياسة "عدم الارتباط" مع تلك الصحف.

وقالت غارديان وفايننشال تايمز و"أي.تي.في نيوز" إن دوق ودوقة ساكس -اللذين تخليا عن دورهما كعضوين عاملين بالعائلة المالكة نهاية الشهر الماضي- بعثا برسالة مساء الأحد إلى صحف صن وديلي ميل وديلي إكسبريس وديلي ميرور أوضحا فيها بشكل تفصيلي سياستهما الجديدة.

ونقلت وسائل الإعلام عنهما قولهما "هذه السياسة لا تتعلق بتفادي الانتقاد. ولا بوقف النقاش العام أو الرقابة على التغطية الدقيقة".

وأضافا "لوسائل الإعلام كل الحق في التغطية وأن يكون لها رأي فعلا بشأن دوق ودوقة ساكس سواء كان جيدا أو سيئا. ولكن لا يمكن أن يعتمد ذلك على كذبة".

وقالت فايننشال تايمز في تقريرها إنه بموجب السياسة الجديدة سيتم منع حصول تلك الصحف على تحديثات وصور من الزوجين، وربما يتم منعها من حضور فعالياتهما الإعلامية.

المصدر : رويترز
كلمات مفتاحية:
متعلقات
زوجة الأمير خط أحمر.. طرد صحفي من "بي بي سي" تهكم على ميغان ماركل
الأمير هاري يفوز بتعويض عن صور التقطت جوا لمنزله
ورطة في القصر البريطاني.. ماذا يعني اعتزال الأمير هاري وميغان الحياة الملكية؟
اعتزال الحياة الملكية.. صرامة الملكة إليزابيث من ديانا إلى ميغان
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
12 خبرا سارا لرفع المعنويات بعد شهر من الحجر الصحي
رحلة بين الموت والحياة وثلاثة أسابيع في غيبوبة.. قصة طبيب بلجيكي نجا من كورونا
شاهد.. في زمن الحجر أسود البحر تتجول مطمئنة بشوارع الأرجنتين
باريس ستضع أجهزة لتعقيم اليدين في محطات الحافلات