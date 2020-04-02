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بسبب كورونا.. مؤلفة هاري بوتر تتيح الجزء الأول من السلسلة على الإنترنت مجانا

رولينج أعلنت أن الجزء الأول من السلسلة "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" سيتاح مجانا للعالم على شكل كتاب رقمي وصوتي (غيتي)
رولينج أعلنت أن الجزء الأول من السلسلة "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" سيتاح مجانا للعالم على شكل كتاب رقمي وصوتي (غيتي)

تأمل المؤلفة البريطانية جي. كي. رولينغ أن يكون لسلسلة كتب هاري بوتر الشهيرة مفعول السحر على الأطفال الذين يشعرون بالملل بسبب اضطرارهم للبقاء في المنازل خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت رولينغ يوم الأربعاء أن الجزء الأول من السلسلة، وهو بعنوان "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" (هاري بوتر آند ذا فيلوسفرز ستون)، سيتاح مجانا في جميع أنحاء العالم على شكل كتاب رقمي وصوتي خلال شهر أبريل/نيسان الجاري في إطار مبادرة لمساعدة الأهالي والمدرسين والقائمين على الرعاية للترفيه عن الأطفال المحبوسين في منازلهم.

وسيكون الكتاب الصوتي متاحا باللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية واليابانية، وستكون النسخة التي سردها الممثل البريطاني ستيفن فراي بصوته متاحة في أميركا الشمالية للمرة الأولى.

وسيستهدف موقع جديد باسم "هاري بوتر آت هوم" القراء الصغار، وسيكون جزءا من موقع "ويزاردينج وورلد دوت كوم"، وهو الموقع الرسمي لمحبي سلسلة هاري بوتر وسلسلة أفلام "فانتاستيك بيستس" التي تدور أحداثها في العالم نفسه.

وأصبحت سلسلة هاري بوتر ظاهرة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم في مجال أدب الطفل، وبيع ما يربو على 500 مليون نسخة منها بترجمات إلى 80 لغة، وحققت سلسلة الأفلام المستوحاة من قصص الساحر الصغير 7 مليارات دولار في شباك التذاكر.

المصدر : رويترز
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