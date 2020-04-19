البث الحي
ابحث

شاهد.. في زمن الحجر أسود البحر تتجول مطمئنة بشوارع الأرجنتين

تدفقت قطعان من أسود البحر على ميناء مدينة مار دل بلاتا في الأرجنتين، مستغلة توقف الأنشطة بالميناء بسبب إجراءات الإغلاق المطبقة لمواجهة فيروس كورونا، وخضوع سكان المدينة للحجر المنزلي.

وتجاوزت بعض هذه الحيوانات التي يبلغ وزنها 350 كيلوغراما، محيط الميناء إلى الشوارع المحيطة، وبدت غير منزعجة من الحركة المحدودة للسيارات والشاحنات وبعض الأهالي.

وقد منحت إجراءات الإغلاق لمكافحة الوباء في دول عديدة فرصة نادرة لأنواع مختلفة من الحيوانات للاقتراب من المدن، حيث شوهد الماعز يمرح في شوارع مقاطعة ويلز البريطانية، وذئاب القيوط (نوع من ذئاب البراري الأميركية) تلعب في طرقات مدينة سان فرانسيسكو، والدلافين تسبح في مياه مضيق البوسفور في تركيا.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
الماعز في ويلز والذئاب في سان فرانسيسكو.. كورونا يفتح شوارع المدن للحيوانات البرية
في ظل عزلة كورونا.. تركيا تستنفر البلديات لإطعام الحيوانات
كوفيد وكوارنتينا.. اسمان مقترحان لحيوانات مولودة في حديقة بكولومبيا
حيوانات تتنبأ بالطقس وتَغيُّر الأحوال الجوية
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
12 خبرا سارا لرفع المعنويات بعد شهر من الحجر الصحي
رحلة بين الموت والحياة وثلاثة أسابيع في غيبوبة.. قصة طبيب بلجيكي نجا من كورونا
باريس ستضع أجهزة لتعقيم اليدين في محطات الحافلات
لأول مرة منذ 68 عاما.. المدافع تصمت في احتفال الملكة إليزابيث بعيد ميلادها