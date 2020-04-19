شاهد.. في زمن الحجر أسود البحر تتجول مطمئنة بشوارع الأرجنتين

تدفقت قطعان من أسود البحر على ميناء مدينة مار دل بلاتا في الأرجنتين، مستغلة توقف الأنشطة بالميناء بسبب إجراءات الإغلاق المطبقة لمواجهة فيروس كورونا، وخضوع سكان المدينة للحجر المنزلي.

وتجاوزت بعض هذه الحيوانات التي يبلغ وزنها 350 كيلوغراما، محيط الميناء إلى الشوارع المحيطة، وبدت غير منزعجة من الحركة المحدودة للسيارات والشاحنات وبعض الأهالي.

وقد منحت إجراءات الإغلاق لمكافحة الوباء في دول عديدة فرصة نادرة لأنواع مختلفة من الحيوانات للاقتراب من المدن، حيث شوهد الماعز يمرح في شوارع مقاطعة ويلز البريطانية، وذئاب القيوط (نوع من ذئاب البراري الأميركية) تلعب في طرقات مدينة سان فرانسيسكو، والدلافين تسبح في مياه مضيق البوسفور في تركيا.