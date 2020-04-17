بالفيديو.. كلب ينتظر صاحبه التركي المريض أمام المستشفى منذ 5 أيام

يواصل كلب الانتظار منذ خمسة أيام أمام أحد المستشفيات التركية التي يرقد فيها صاحبه بقسم العناية المركزة للعلاج.

وبحسب مراسل الأناضول اليوم الجمعة، نقلت سيارة الإسعاف المواطن التركي، أوندر سولو، قبل خمسة أيام لأحد المستشفيات بمدينة بارتين، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه شمالي البلاد، بسبب مشاكل صحية يعاني منها، وهو يرقد بالعناية المركزة منذ ذلك الحين.

الكلب الذي كان يعتني به سولو، وهو من سلالة المسترد الذهبي، أخذ يركض خلف سيارة الإسعاف وهي تنقل سولو للمستشفى، حتى وصل إليها، ومنذ ذلك الحين وهو يرقد أمام بابها بانتظار خروج صاحبه ويأبى مغادرة المكان.

في المقابل يقوم بعض العاملين بالمستشفى بتقديم الطعام للكلب بشكل يومي، وهم فرحون بمدى وفائه لصاحبه المريض.

وفي حديث للأناضول، قال أحمد راميس أوزتكين، أحد فنيي الأشعة بالمستشفى، "نحن لا نعرف اسم الكلب، لكننا أطلقنا عليه اسم الشجاع، ونلبي كافة متطلباته بشكل يومي ونعتني به، وهو يواصل الانتظار بالمكان ليل نهار.

ولفت إلى أن تصرف هذا الكلب يمثل نموذجا جميلا في الوفاء يجب على البشر أن يحتذوا به.