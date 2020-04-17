عمره 99 عاما.. بريطاني يجمع 22 مليون دولار لدعم قطاع الصحة بالسير حول حديقته

جمع البريطاني توم مور (99 عاما)، وهو من قدامى المحاربين، ما يربو على 17.4 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية من خلال السير حول حديقته مما أدى لمطالبات بتكريمه من قبل الملكة إليزابيث.

واستكمل مور السير مئة مرة حول حديقته أمس الخميس باستخدام مشاية لمساعدته.

وكان النقيب المتقاعد بالجيش يسعى في البداية لجمع ألف جنيه باستكمال هذا التحدي قبل عيد ميلاده المئة يوم 30 أبريل/نيسان، لكنه أسر ألباب الشعب الخاضع لإجراءات عزل عام، وقد تدفقت التبرعات عليه من أنحاء العالم.

وقال وزير النقل جرانت شابس "إنه بطل قومي بالتأكيد. يا له من رجل قوي الشكيمة! إنه بطل بريطاني بحق وأعتقد أنه يعطي الناس بارقة أمل".

وردا على سؤال ما إن كان ينبغي أن يلقى مور تكريما من الملكة إليزابيث لمبادرته، قال الوزير "لا أريد أن استبق قائمة الشرف الخاصة بجلالتها لكن من الواضح تماما أن هذا الرجل كان طوق نجاة للشعب في هذه الأوقات الصعبة. أعتقد أن الجميع يدعمون فكرة تكريمه".

وقال العجوز الشاب إن جولات سيره لجمع التبرعات دعما للخدمات الصحية تأتي امتنانا للرعاية التي تلقاها من هيئة الصحة الوطنية عندما تعرض لكسر في الفخذ ثم عندما خضع لعلاج من السرطان.