كورونا في فيتنام.. ماكينات صراف آلي للأرز تطعم الفقراء

ابتكر رائد أعمال في مدينة هوتشي منه الفيتنامية ماكينات صراف آلي تعمل طوال الوقت، لكنها تصرف أكياسا من الأرز بدل النقود؛ لتساعد من فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم بسبب القيود المفروضة في عموم البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت البلاد 262 إصابة بكوفيد-19، ولم تعلن عن أي وفيات حتى الآن، لكن نتيجة لقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضت في 31 مارس/آذار الماضي لمدة 15 يوما؛ أغلقت الكثير من المتاجر والأعمال الصغيرة، وأصبح الآلاف مؤقتا من دون عمل أو دخل.

من بين من فقدوا عملهم زوج نوين تاي لي، وهي أم لثلاثة أطفال، وتبلغ من العمر 34 عاما، التي قالت إن "ماكينات صرف الأرز الآلية مفيدة؛ فبهذا الكيس الواحد من الأرز لدينا ما يكفينا ليوم. الآن لا نحتاج إلا أطعمة أخرى؛ ويعطينا الجيران أحيانا بعض البواقي".

وتصرف الماكينة كيسا يحتوي على كيلو ونصف الكيلو من الأرز لعمال محتاجين، وأغلبهم باعة متجولون أو من عمال الأجرة اليومية.

وتبرّع هوانج توان آن (رجل أعمال وهو صاحب الفكرة) في البداية بمجموعة من أجراس الأبواب الذكية لمستشفى في المدينة، قبل أن يوجه خبرته التكنولوجية لمجال توزيع الطعام.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ماكينات أخرى مماثلة أقيمت في مدن كبرى مثل هانوي وهيو ودانانج.

وقال رجل الأعمال لوسائل الإعلام إنه أراد أن يشعر الناس بأنه لا تزال لديهم القدرة على الوصول للطعام والموارد رغم المشكلات المادية التي وجدوا أنفسهم فيها.

وقالت لي "قرأت عن تلك الماكينات التي تصرف الأرز عبر الإنترنت، وأتيت لأتفقدها، ولم أصدق أنها حقيقية. أتمنى أن يستمر الرعاة في ذلك لحين انتهاء الجائحة"، مشيرة إلى أن أكبر مشكلة تواجه أسرتها الآن هي دفع الإيجار.