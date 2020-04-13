السيارة التركية "توغ" تتحصل على المصادقة الأوروبية

صادق الاتحاد الأوروبي على ملكية تركيا لكافة الحقوق الفكرية للتصميم الداخلي والخارجي الخاص بسيارتها المحلية توغ TOGG.

جاء ذلك بناء على طلب تقدمت به مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية، في وقت سابق، إلى مكتب الاتحاد الأوروبي لحقوق الملكية الفكرية.

ووفقا للقرار، باتت حقوق الملكية الفكرية لتصميم السيارة المحلية خاصة بتركيا 100%، ولا يحق لأي جهة أخرى في العالم استنساخها سواء بشكل كامل أو جزئي.

وتعتبر مصادقة مكتب الاتحاد الأوروبي لحقوق الملكية الفكرية سارية لخمسة أعوام.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، وبحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، كشفت تركيا عن نموذجين أوليين لسيارتها المحلية في ولاية قوجة إيلي.

ومشروع السيارة المحلية انطلق في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لتشكيل مجموعة مشتركة لمبادرة إنتاج السيارة المحلية، بمشاركة شركات مجموعة الأناضول، وبي أم سي، وكوك القابضة، ومجموعة توركسيل، وزورلو القابضة، واتحاد الغرف والبورصات التركية.

ومن المتوقع أن تنطلق مرحلة الإنتاج الشامل للسيارة ابتداء من العام 2022.