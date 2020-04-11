عروسان إندونيسيان يقيمان زفافهما "أون لاين"

كان العروسان الإندونيسيان محمد نورجامان وأوجي ليستاري ويديا بهري يترقبان زفافهما بوصفه أهم يوم في حياتهما، ويحتفلان به أمام مئات من المدعوين السعداء، ولكن جائحة فيروس كورونا غيرت خططهما.

فبدل حفل الزفاف التقليدي، عقد العروسان قرانهما أمس الجمعة في حفل لم يحضره سوى ثمانية من أفراد الأسرة القريبين، وتابع باقي الأقارب مراسم الزواج -التي استغرقت أربعين دقيقة- على الهواء عبر الإنترنت من منازلهم.

ورغم عدم وجود حظر إندونيسي رسمي على التجمعات الجماهيرية، فقد حذرت السلطات منها؛ في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عبر البلاد، بعد إصابة ما لا يقل عن 3512 شخصا ووفاة 306 آخرين.

وقال نورجامان بعد الحفل الإسلامي التقليدي في حي تانجيرانج بالعاصمة جاكرتا؛ "لو سألت إذا كنا محبطين؟ بالتأكيد، ولكن علينا قبول ذلك لأن هذا لا يؤثر على شخص واحد أو اثنين، علينا قبول الوضع".

وكان الزوجان وضعا خطة زفافهما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن الحفل -الذي كان سيضم خمسمئة مدعو، وكان المفترض أن يقام في قاعة مناسبات في إحدى جامعات جاكرتا في 12 أبريل/نيسان- سيتأجل لأجل غير مسمى.

وقالت العروس ويديا (24 عاما) "في أي حفل عادي يأتي الأقارب والأصدقاء ليشهدوا الحفل، ولكنننا الآن سنعتمد على التكنولوجيا".

وشاهدت إحدى قريبات العروس الحفل مباشرة على الإنترنت من غرفة المعيشة وهي ترتدي الفستان الذي اختارته لحضور اليوم الكبير، ووضعت لافتة كتبت عليها رسالة تهنئة ووسم "خليك بالبيت" باللغة الإندونيسية.

وقالت "إنه أمر محزن، ولكن علينا إقامته بشكل افتراضي، ونحمد الله أنه تم على خير".