كوفيد وكوارنتينا.. اسمان مقترحان لحيوانات مولودة في حديقة بكولومبيا

طلبت حديقة حيوانات صغيرة في وسط كولومبيا من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، اقتراح أسماء للحيوانات المولودة في الموسم الحالي، لتفاجأ بأن معظم الاقتراحات مرتبطة بجائحة كورونا.

وكانت كلمتا "كوفيد" و"كوارنتينا"، التي تعني حجرا صحيا بالإسبانية، من أكثر الاقتراحات ورودا لتسمية توأم من حيوان الطمارين، وهو من الحيوانات المحلية الصغيرة في منطقة الساحل الكولومبي المطل على البحر الكاريبي. وولد التوأم قبل أسبوع في حديقة حيوانات سانتاكروز في سان أنطونيو ديل تيكنداما.

كما كان الاسمان أيضا ضمن اقتراحات تسمية ظبي أبيض الذيل ولد قبل أسبوعين.

وقال منسق صحة الحيوان في الحديقة كاميلو مندوزا لرويترز "طلبنا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي اقتراح أسماء لها".

واعتبر القائمون على حديقة الحيوان ميلاد الحيوانات الجديدة أنباء طيبة في ظل أزمة كورونا.

وقال مندوزا "إنها رسالة أمل لنا جميعا لتغيير أسلوب تفكيرنا وإدراكنا لأهمية الطبيعة والحيوانات التي نقدرها".

وتنظم الحديقة أيضا حملة تبرعات لشراء احتياجاتها من الغذاء للحيوانات. وتعاني الحديقة من قلة الموارد لأن مصدر الدخل الرئيسي لها كان تذاكر الزيارة البالغة خمسة دولارات للفرد، والتي توقفت بعدما فرضت الحكومة إجراءات عزل عام تستمر حتى 27 أبريل/نيسان الحالي.