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لمكافحة كورونا.. بنما تخصص أياما للرجال فقط وأخرى للنساء

الإجراء الجديد يهدف إلى تقليل الحركة في الشوارع بمقدار النصف (رويترز)
الإجراء الجديد يهدف إلى تقليل الحركة في الشوارع بمقدار النصف (رويترز)

قررت السلطات في بنما تخصيص أيام يخرج فيها الرجال فقط من منازلهم وأخرى للنساء، بدءا من اليوم الأربعاء، ضمن إجراءات جديدة فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

ويسمح القرار للنساء بمغادرة منازلهن أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، مع السماح للرجال بذلك أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وذكرت وزارة الصحة أن الإجراء الجديد الذي يتعين فيه على الرجال والنساء البقاء في منازلهم أيام الأحد، يهدف إلى تقليل الحركة في الشوارع بمقدار النصف.

وتم تطبيق هذه القواعد المشددة بعد أن خالف كثير من الأشخاص الحجر الصحي العام الذي أعلنه الرئيس لورنتينو كورتيزو يوم 25 مارس/آذار الماضي.

وسجلت بنما 1075 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، نقل منهم 10% إلى المستشفيات، و4% أدخلوا وحدات الرعاية المركزة.

المصدر : الألمانية
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