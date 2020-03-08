ما أخبار المسلمين بالصين في ظل فيروس كورونا؟

قالت "اليوتيوبر" الصينية المسلمة عائشة في فيديو على قناتها بيوتيوب إن كثيرين يسألونها عن أحوال المسلمين الصينيين في ظل انتشار فيروس كورونا، فماذا أجابت؟

ففي فيديو على قناتها "عائشة الصينية" (Ayisha Elseenya) قالت "الحمد لله، نحن بخير، لأن معظم المسلمين الصينيين يسكنون في شمال غرب الصين وليس هناك كثير من الإصابات، والوضع هناك جيد".

وقالت عائشة –واسمها شاشا- إنها ستعرض روح المسلمين الصينيين وجهود المسلمين الصينيين في مكافحة الأوبئة.

وعرضت عائشة بعض الفيديوهات التي تظهر جهود المسلمين الصينيين في مساعدة الناس وتقديم الوجبات لهم –مجانا- في ظل انتشار وباء كورونا.

وقالت الناشطة -في الفيديو الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة- "إن المسلمين اختاروا شيئا أهم من الربح والمصلحة، اختاروا الشجاعة والجرأة والمسؤولية والكرم، اختاروا الضمير والأخلاق والإنسانية أمام الخوف والخطر، كم أنتم رائعون بقلوبكم الطيبة وبمساندتكم يا إخواني المسلمين". وأضافت "أن المسلم يفعل الخير الكثير".

وفي وصف قناتها كتبت عائشة "أود مشاركة حياتي في الصين ومقاطع الفيديو الخاصة بالتغطية الموسيقية، وكذلك بعض مقاطع الفيديو حول الاختلافات الثقافية بين الصين والعرب.. أحب الصين، وأحب اللغة العربية".