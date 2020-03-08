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بالفيديو.. متاعبه وعذاباته لا تنتهي.. كورونا يطيح بمصدر رزق عراقيين

تسبب قرار السلطات العراقية بإغلاق دور السينما والمنتديات الاجتماعية والمحال العامة تحسبا من انتشار فيروس كورونا، في شلل العديد من الفعاليات الحياتية وقطع رزق العديد من العراقيين.

المصدر : الجزيرة
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