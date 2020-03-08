بسبب الهاتف والتلفزيون.. فتاة عراقية تقتل والدها

أقدمت فتاة على قتل والدها بعد عودته من صلاة الفجر من أحد مساجد محافظة الأنبار غرب العراق، بسبب القيود التي كان يفرضها على استخدام الهاتف والتلفزيون في المنزل.

وكشفت قيادة شرطة الأنبار -في بيان- تفاصيل الجريمة التي حدثت يوم 25 فبراير/شباط الماضي، موضحة أن "المتهمة انتظرت والدها بعد عودته إلى المنزل من صلاة الفجر وأثناء نومه، أطلقت عليه رصاصتين، واحدة في الرأس والثانية في منطقة الصدر في جهة القلب، مما أدى إلى وفاته".

وأشار البيان إلى أن المتهمة أخفت المسدس تحت المواد الغذائية المحفوظة في المجمدة الكهربائية، مؤكدا أن "الدافع وراء ارتكاب الجريمة -حسب ادعاء المتهمة- هو الضغوط التي كان يفرضها الوالد في المنزل، من خلال منع الأسرة من استخدام الهاتف والتلفزيون".

ولفت البيان إلى إن المتهمة -وهي من مواليد 2001- أنكرت بادئ الأمر ارتكابها الجريمة أثناء التحقيق معها الذي استمر 72 ساعة متتالية، لكنها "انهارت بعد ذلك واعترفت صراحةً بقيامها بقتل المجني عليه والدها بواسطة مسدس نوع (طارق 9 ملم) العائد لوالدها".