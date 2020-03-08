بالصور في معرض بالدوحة.. سيارات لا تراها إلا في السينما العالمية

محمد الشياظمي-الدوحة

أضاء معرض السيارات الكلاسيكية في مارينا اللؤلؤة بالدوحة، على ماركات عالمية كانت عنوان الفخامة والوجاهة في أميركا وأوروبا، وارتبط بعضها بأحداث إنسانية وتاريخية كبرى.

المعرض الذي نظم بالتعاون بين الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية وإدارة مارينا اللؤلؤة، بين 4 و7 مارس/آذار الجاري، كان فرصة للجمهور للتقرب من موديلات سيارات ارتبطت لدى كثيرين ببعض الإنتاجات السينمائية العالمية والأفلام التاريخية الخالدة.

وفيما يلي أبرز السيارات المعروضة: