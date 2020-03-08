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بالصور في معرض بالدوحة.. سيارات لا تراها إلا في السينما العالمية

جانب من معرض السيارات الكلاسيكية بالدوحة (الجزيرة نت)
جانب من معرض السيارات الكلاسيكية بالدوحة (الجزيرة نت)

محمد الشياظمي-الدوحة

أضاء معرض السيارات الكلاسيكية في مارينا اللؤلؤة بالدوحة، على ماركات عالمية كانت عنوان الفخامة والوجاهة في أميركا وأوروبا، وارتبط بعضها بأحداث إنسانية وتاريخية كبرى. 

المعرض الذي نظم بالتعاون بين الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية وإدارة مارينا اللؤلؤة، بين 4 و7 مارس/آذار الجاري، كان فرصة للجمهور للتقرب من موديلات سيارات ارتبطت لدى كثيرين ببعض الإنتاجات السينمائية العالمية والأفلام التاريخية الخالدة.

وفيما يلي أبرز السيارات المعروضة:

سيارة مازيراتي أوسكار 4 أسطوانات موديل 1957 (الجزيرة نت)
سيارة كابريولي الخاصة موديل عام 1940 أنتجت إبان الحرب العالمية الثانية (الجزيرة نت)
سيارة فورد سكاي لاينر موديل 1957 (الجزيرة نت)
سيارة فورد تاندربانرد موديل 1956 (الجزيرة نت)
سيارة ستاندار usv 356 موديل 1935 (الجزيرة نت)
سيارة رولز رويس كابريولي موديل 1948 (الجزيرة نت)
سيارة رولز رويس فانتوم 3 ليموزين 1937 (الجزيرة نت) 
سيارة رونو موديل 1926 (الجزيرة نت)
سيارة دون اسم ما قبل 1948 (الجزيرة نت)

 

سيارة بوجو 402 دودستر موديل 1937 (الجزيرة نت) 
سيارة بي أم دبليو 327 موديل عام 1938 عدد الأسطوانات 6 (الجزيرة نت)
المصدر : الجزيرة
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