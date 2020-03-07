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بالفيديو.. خياط عراقي يوزع 1500 كمامة يوميا مجانا لمواجهة فيروس كورونا

الجزيرة نت-ذي قار

في الوقت الذي تشهد فيه الصيدليات العراقية ارتفاعا صاروخيا في أسعار الكمامات الصحية، تطوع خياط عراقي من الناصرية (مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد) لإنتاج كمامات وتوزيعها على من يطلبها مجانا.

ويُعزى الارتفاع الكبير لسعر الكمامة إلى شح وجودها جراء الطلب المتزايد عليها بسبب المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا الذي سجل في العراق العديد من الإصابات،فضلا عن اتساع انتشار المرض في دول مجاورة.

وعلى الرغم من محله الضيق والبسيط وسط أحد أسواق الناصرية، يحرص الخياط زياد الجابري على إنتاج ما يقارب من 1500 كمامة يوميا وتوزيعها على المواطنين مجانا.

المواطنون في الناصرية رحبوا بخطوة الجابري، ووصفوه بالشهم خاصة في ظل وضع اقتصادي متردٍّ، معتبرين مبادرة الخياط بالموقف الإنساني لوقاية المواطنين من مرض محتمل.

المصدر : الجزيرة
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