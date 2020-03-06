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ما الوقت المناسب لتغيير سائل تبريد المحرك؟

العديد من محلات خدمة السيارات تقول إنه يجب القيام بتغيير سائل التبريد بوتيرة أسرع مما يوصي به جدول الصيانة (غيتي)
العديد من محلات خدمة السيارات تقول إنه يجب القيام بتغيير سائل التبريد بوتيرة أسرع مما يوصي به جدول الصيانة (غيتي)

يعتمد الوقت المناسب لتغيير سائل تبريد المحرك (engine coolan) على نوع المركبة وطبيعة تشغيلها، وإرشادات الصيانة.

ويقول تقرير نشره موقع "كارز دوت كوم" إنه بالنسبة لبعض المركبات، يُنصح بتغيير سائل التبريد بعد كل 48 ألف كيلومتر قطعتها السيارة.

ولكن هذا ليس قاعدة، على سبيل المثال، تقول شركة هيونداي إن المبرد الموجود في المحرك في معظم الطرازات يجب استبداله بعد أول 96 ألف كيلومتر، ثم كل 48 ألف كيلومتر بعد ذلك.

الفاصل الزمني هو كل 48 ألف كيلومتر في بعض طرازات مرسيدس بنز مع بعض المحركات، وفي البعض الآخر هو 193 ألف كيلومتر أو استخدام المركبة لمدة 12 سنة. بالنسبة لسيارات مرسيدس أخرى، تبلغ المسافة 241 ألف كيلومتر أو 15 سنة من الخدمة.

توصي بعض الشركات المصنعة بوجوب تصريف السائل من نظام تبريد المحرك وشطف نظام التبريد وتغيير سائل التبريد بوتيرة أسرع على السيارات التي تخضع "للخدمة الشاقة"، مثل عمليات القطر المتكررة، مما يمكن أن يولد مزيدا من حرارة المحرك.

بالنسبة لسيارات شيفروليه، فإن الجدول الزمني للعديد منها هو تغيير السائل بعد 241 ألف كيلومتر، بغض النظر عن كيفية استخدام السيارة.

وتقول العديد من محلات خدمة السيارات إنه يجب القيام بتغيير سائل التبريد بوتيرة أسرع مما يوصي به جدول الصيانة، أي بعد كل 48 ألف كيلومتر، أو 80 ألف كيلومتر، على سبيل المثال.

المصدر : مواقع إلكترونية
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