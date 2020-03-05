بالفيديو.. المحشي يحوّل مصرية إلى سيدة أعمال

خاص-الجزيرة نت

مع زوجها حضرت سحر عبد المنعم دورة مهارات الإدارة، لم تكن أكثر من مرافق من باب استكمال الشكل الاجتماعي، لكن نهاية الدورة كانت بداية نقطة تحوّل كبيرة في حياتها.

سألتها المدربة ما الذي تجيدين عمله؟ فردت بخجل "المحشي فقط"، ومن هنا كانت انطلاقتها إلى عالم الأعمال، فمنذ تلك اللحظة بدأت سحر مرحلة جديدة تحولت فيها من مجرد ربة منزل تطهو لزوجها وأولادها إلى صاحبة مشروع ناجح حاصل على شهادات جودة عديدة، لتصبح "الشيف سحر" سيدة أعمال ناشئة.

استثمرت سحر مهارتها في الطبخ وإعداد الطعام المنزلي لتفتح مطبخا يقدم وجبات جاهزة للعديد من الشركات والمناسبات الاجتماعية.

رويدا رويدا حققت السيدة المصرية نجاحا ملحوظا، وهو ما مكّنها من توسيع نشاطها والانتقال من منزلها إلى مقر خاص، حيث تشرف على 15 سيدة، بجانب محاسب المشروع وسائق توصيل الطلبات.

أصبح للمشروع عشرات من الزبائن الثابتين، فضلا عن زبائن آخرين، وهو نجاح دفع الشيف سحر للتفكير فيما تصفه بالانطلاق نحو العالمية.

تقول العاملات إن سحر نجحت في تحويل مهارتهن في الطبخ إلى عمل ولقمة عيش، معربات عن سعادتهن خاصة مع الاحترام المتبادل بينهن وبين صاحبة العمل.