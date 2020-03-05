شاهد.. أكراد عراقيون في الحجر الصحي يتحدون كورونا بالرقص والدبكات

صلاح حسن بابان

تحدى العشرات من الأشخاص الذين وضعوا في الحجر الصحي في أحد أقضية محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق فيروس كورونا بالرقصات والدبكات على الأغاني الكردية السريعة.



وأثارت مقاطع فيديو تظهر تحدي هؤلاء الأشخاص فيروس كورونا بهذه الطريقة، ردود أفعال متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإقليم.

وامتدحت شوخان رؤوف في تعليق لها على فيسبوك الروح المعنوية لهؤلاء الأشخاص، وقالت "عاشت أيديكم، هذه الفترة لن تتكرر بالنسبة لكم للعيش في مثل هذه الأجواء، أسبوعان وسينتهي الأمر".

في حين انتقدت تابان محمود طريقة تعامل هؤلاء الأشخاص مع الفيروس داخل الحجر الصحي، وتساءلت "إذا كان هناك مصاب واحد من بين كل هؤلاء هل ستكون حياة الآخرين في أمان من الإصابة بالفيروس؟"، في حين اكتفى أودير نوري بالتعليق "كيف يجرأ الفيروس على أن ينتشر بين الأكراد؟".

ووضعت السلطات في كردستان العراق آلافا من المواطنين في الحجر الصحي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة عليهم بعد عودتهم من إيران خلال الأسبوعين الأخيرين.



وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الإقليم عن حالة وفاة أمس في السليمانية وتسجيل ست إصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية وتخصيص العديد من الفنادق للحجر الصحي لمن يشتبه في إصابتهم بالفيروس.