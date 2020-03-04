هل حان وقت استبدال إطارات سيارتك؟

يؤدي تآكل إطارات السيارة إلى تقليل كفاءة السيارة وقدرة الكبح، فمتى يجب تغيير الإطارات؟

ونظرا لأن الإطارات تتآكل تدريجيا ولا يقوم الكثير من مالكي السيارات بالتحقق منها، فقد لا ينتبه السائق إلى تآكل الإطارات إلا بعد فوات الأوان وحصول حادث نتيجة عدم فعالية الكبح مثلا.

ومع تآكل الإطار ينخفض عمق الأخاديد فيه، والنتيجة هي احتياج السيارة لقطع مسافة أكبر قبل التوقف عند الضغط على المكابح، وسيطرة أقل على السيارة عند المنعطفات.

ووفقا لخبراء يجب استبدال الإطار عندما يصبح عمق الأخاديد فيه 1.6 مليمتر، أو عندما تظهر أشرطة مؤشر تآكل العجلة tread wear indicator bars . وعادة يكون عمق الأخاديد في الإطارات الجديدة 2.4 مليمتر.

كما يرى بعض الخبراء أن الإطار الذي نوعيته جيدة يجب تغييره بعد 40000 أو 50000 كيلومتر، أما الإطار الأقل جودة فيجب تغييره بعد 10000 كيلومتر.

إذا كان لديك شكوك في مدى سلامة إطاراتك عليك مراجعة الفني المختص، وعدم التهاون في ذلك.

يجب أن تفحص الإطارات مرة واحدة على الأقل شهريا، وأيضا قبل البدء برحلة طويلة بالسيارة.

إذا شعرت أن التحكم بالسيارة مختلف عن المعتاد، أو أن هناك اهتزازات أو انحرافا، فيجب أيضا فحص السيارة لدى الفني المختص، إذ قد تكون المشكلة في الإطارات، كما قد تكون هناك مشاكل أخرى.