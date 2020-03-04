منعتها الكويت في المقاهي.. كورونا يبعد النرجيلة عن أفواه عشاقها

منعت بلدية الكويت تداول النرجیلة (الشیشة) بجمیع المقاھي في الوقت الراھن حتى إشعار آخر وتقیيم الوضع الصحي في البلاد، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت بلدیة الكویت اليوم الأربعاء تكثیف حملاتھا التفتیشیة على صالونات الحلاقة والمعاھد الصحیة والمقاھي، وذلك للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازیة والوقائیة لمواجھة فیروس كورونا.

وقالت البلدیة في بیان صحفي إنھا شكلت فرقھا التفتیشیة لتغطیة الجولات وتطبیق القانون على المخالفین، خاصة بعد تلقیھا من وزارة الصحة ما یحث على ضرورة تشدید الرقابة على جمیع العاملین في صالونات الحلاقة الرجالیة والنسائیة والنوادي الصحیة والریاضیة والاجتماعیة.

وشددت على العاملین في تلك المواقع بتوفیر بیئة صحیة جیدة والالتزام بوسائل الوقایة الشخصیة، وذلك باستخدام القفازات والكمامات والمطھرات والمعقمات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنین والمقیمین.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت أواخر الشهر الماضي قرارا يقضي بإيقاف المعارض التجارية والمهرجانات التسويقية حتى إشعار آخر، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، في حين بادرت العديد من الهيئات والجمعيات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى إلغاء الفعاليات والاحتفالات الخاصة بالأعياد الوطنية، كإجراء احترازي من أجل الوقاية من كورونا.

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن المتحدث باسم وزار الصحة أن الكويت لم تسجل أي حالة تؤكد إصابتها بالفيروس خلال الساعات الـ48 الماضية، ليبقى عدد المصابين حتى اليوم 56 حالة تتلقى الرعاية الصحية في أحد المستشفيات المخصصة لذلك.