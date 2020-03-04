الشغف يغلب التخصص.. شاب عُماني يترك علوم الحاسوب ويمتهن النجارة

مازن المحفوظي-الرستاق/عُمان

عشق مازن البسامي النجارة منذ صغره، وبالرغم من التحديات التي واجهته وتخرجه في الجامعة من قسم علوم الكمبيوتر (الحاسوب)، فإنه أبى إلا أن يكمل حياته في مجال النجارة.

وعلى غير العادة -حيث تسيطر العمالة الوافدة على سوق النجارة بسلطنة عُمان- اتخذ البسامي النجارة مهنة له، وافتتح منجرة خاصة به في المنطقة الصناعية بولاية الرستاق بالشمال العُماني.