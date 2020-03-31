بمناسبة كذبة أبريل.. تايلند تحذر من المزاح بشأن فيروس كورونا

حذرت الحكومة التايلندية اليوم الثلاثاء من أن إطلاق النكات بشأن فيروس كورونا المستجد بمناسبة "كذبة أبريل"، هو أمر يعاقب عليه قانون بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.



ونشرت إدارة العلاقات العامة التابعة للحكومة التايلندية، اليوم الثلاثاء، رسما بيانيا على حسابها على موقع تويتر، قالت فيه "إنه من المخالف للقانون أن يقوم أي شخص بادعاء إصابته بكوفيد19 في يوم كذبة أبريل/نيسان هذا العام".



وجاء في النص المصاحب للمنشور الوارد على موقع تويتر "يعاني الناس في أنحاء العالم من تفشي كوفيد19، وهو سبب كاف لضرورة أن يكون الناس أكثر مراعاة، وألا يستخدموا ذلك كمقلب أو مزحة".



وكانت الحكومة التايلندية أعلنت حالة الطوارئ التي صارت سارية يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 30 أبريل/نيسان على الأقل، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد وقف انتشار الفيروس.



وأعلنت السلطات التايلندية في وقت سابق اليوم تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 1651 حالة، وحالات الوفاة إلى عشر حالات.