البث الحي
ابحث

شاهد.. زهرة الأوركيد بألوانها البراقة تزين معرض حديقة النباتات الفرنسية

في بيوت زجاجية ضخمة زينت أزهار الأوركيد بالألوان الصفراء والأرجوانية الغامقة والبرتقالية معرض ألف زهرة أوركيد في العاصمة الفرنسية باريس.

واستقطب المعرض آلاف الزائرين الذين تعرفوا على أنواعها المختلفة واستمتعوا برائحتها العطرة.

وتلقب هذه الزهرة في الصين باسم "زهرة عطر الملوك"، وتعد من أجمل الزهور وأقدمها تاريخيا، إذ يقال إن تاريخها يرجع إلى سنة 700 قبل الميلاد. 

 

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
طوله 1600 متر.. هاواي ترسل إكليلا من الزهور لضحايا مذبحة مسجدي نيوزيلندا
ربيع إسطنبول.. زهور التوليب تزين الحدائق والشوارع
شاهد.. بغداد تزرع الزهور وتحتضن الإبداع
مهرجان الزهور ينثر الجمال في سوق واقف بالدوحة
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
مغردون يسخرون من إرسال وزيرة الصحة المصرية إلى الصين
حفظ آلاف المصطلحات الأجنبية ويقضي ساعات بين الكتب.. شيخ عراقي في دار للمسنين
طعام ترامب.. الطبيب الخاص كان يضع له مادة ما سرا
‫فولكس فاجن تقدم أطلس كروس سبورت الجديدة‬