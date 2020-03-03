شاهد.. زهرة الأوركيد بألوانها البراقة تزين معرض حديقة النباتات الفرنسية

في بيوت زجاجية ضخمة زينت أزهار الأوركيد بالألوان الصفراء والأرجوانية الغامقة والبرتقالية معرض ألف زهرة أوركيد في العاصمة الفرنسية باريس.

واستقطب المعرض آلاف الزائرين الذين تعرفوا على أنواعها المختلفة واستمتعوا برائحتها العطرة.

وتلقب هذه الزهرة في الصين باسم "زهرة عطر الملوك"، وتعد من أجمل الزهور وأقدمها تاريخيا، إذ يقال إن تاريخها يرجع إلى سنة 700 قبل الميلاد.