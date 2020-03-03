شاهد.. روبوت يقدم الوجبات بأحد مطاعم الدوحة

عماد مراد-الدوحة

إيمي موظفة نشيطة لا تتقاضى أي أموال نظير خدمتها التي تقدمها على مدار اليوم في أحد المطاعم بالعاصمة القطرية الدوحة، الشحن بالكهرباء فقط هو التكلفة التي يتحملها صاحب المطعم نظير خدمة هذه الموظفة النشيطة.

فإيمي ربوت اعتمد عليه المطعم في توصيل الوجبات من مطبخ المطعم حتى الزبون، وكل ما على العامل فقط هو وضع رقم المنضدة التي يجلس عليها الزبون المطلوب توصيل الطعام له، وتقوم إيمي بالسير مباشرة إلى رقم هذا الزبون حاملة له ما طلب من الطعام.

مدير المطعم محمد أبو ظلام أكد أن إيمي توفر 50% من العمالة التي تقوم على تقديم الطعام إلى الزبائن، فهي الوسيط بين المطبخ والزبون وتوجد موظفة فقط تضع الطعام الذي توصله إيمي إلى الزبون.