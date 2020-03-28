مسبار فضائي يحمل 10 ملايين اسم إلى المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الجمعة أن المسبار "بيرسفيرنس" (المثابرة)، الذي سترسله الوكالة إلى المريخ، سيحمل على متنه أكثر من 10.9 ملايين اسم إلى الكوكب الأحمر.

وقالت الوكالة -في بيان صحفي- إنها بعد أن دعت الراغبين في جميع أنحاء العالم لتقديم أسمائهم لاستقلال المركبة الفضائية "بيرسيفرانس"؛ تلقت عشرة ملايين و932 ألفا و295 ردا.

ورسمت الأسماء بواسطة شعاع الإلكترون على ثلاث رقائق من السيليكون بحجم أظفر الإصبع، ثم أرفقت بعد ذلك بلوحة ألمنيوم على متن المركبة الفضائية.

ومن المقرر إطلاق المسبار من محطة كيب كانافيرال التابعة للقوات الجوية الأميركية في فلوريدا ، في يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبلين، ليهبط على سطح الكوكب الأحمر في فبراير/شباط العام المقبل، وذلك إذا لم تؤدِ جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تجتاح العالم حاليا إلى تأجيل المهمة.

وصمم المسبار -الذي يزن أكثر من ألف كيلوغرام، للبحث عن علامات الحياة الميكروبية الماضية على الكوكب الأحمر، كما سيدرس المناخ والجيولوجيا الخاصة بالمريخ.