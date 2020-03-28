طفل ألماني يشكو الوحدة في العزل المنزلي والشرطة تستجيب
بعد أن شعر طفل في ولاية بافاريا الألمانية بوحدة كبيرة جراء العزل المنزلي، لم يجد بدا من الاستعانة بالشرطة لكسر الوحدة، مما تطلب إرسال دورية قدمت له الخبز بالشوكولاتة.
ففي واقعة طريفة، تلقت الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا اتصالا هاتفيا من طفل في الحادية عشر من العمر يشكو من الوحدة بعد أن تركته والدته في البيت لبعض الوقت.
وكانت الشرطة في مدينة "أنسباخ" الألمانية الواقعة في بافاريا قد نشرت عبر حسابها على موقعها في فيسبوك تفاصيل الواقعة حيث تلقت اتصالا هاتفيا من طفل يبكي شاكيا من إحساسه بالوحدة بعد أن تركته والدته في البيت.
وهدأت الشرطة الطفل وزارته في المنزل للاطمئنان على سلامته. ولم تكتف الشرطة بذلك، بل أعدّ أحد أفرادها بعض الخبز بالشوكولاتة لرسم البسمة على وجه الطفل.
وختمت الشرطة القصة الطريفة بقولها إن "البقاء في المنزل ليس سهلا على الجميع" في زمن كورونا. ولم توضح الشرطة سبب غياب الأم عن المنزل.
- معدل وفيات غير مسبوق بإسبانيا وماكرون يغازل إيطاليا.. كورونا يصيب 600 ألف ويضع 3 مليارات في الحجر
- رصدت مسار طائرات عسكرية من الإمارات نحو ليبيا.. طرابلس تتهم حفتر بإهدار دماء الليبيين
- مصر تعزل قريتين والجيش يصدر تعليمات سرية بشأن المناطق التي انتشر بها كورونا
- فيروس كورونا.. معلومات خاطئة قد تكلفنا حياتنا ونصائح للوقاية منه
- أسواق العالم أسيرة لكورونا.. بورصات تنتعش وأخرى بالأحمر والنفط يواصل خسائره