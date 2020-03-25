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بإصرار وترصد.. رجل يسعى لنشر فيروس كورونا في ميونيخ

لم يجر بعد التأكد مما إذا كان الرجل الذي حاول نشر كورونا مصابا فعلا بالفيروس كما يدعي (الفرنسية)
لم يجر بعد التأكد مما إذا كان الرجل الذي حاول نشر كورونا مصابا فعلا بالفيروس كما يدعي (الفرنسية)

يثير انتشار فيروس كورونا الذعر حول العالم، لكن هناك -على ما يبدو- من لا يكترث بخطورته، بل يريد نشره بين الناس. فماذا حدث؟

ففي واقعة وصفتها مواقع ألمانية بأنها "مقززة"، علق رجل آلة التذاكر ومقابض السلالم الكهربائية في إحدى محطات قطار الأنفاق بمدينة ميونيخ الألمانية. ولم ينتهِ ما قام به هذا الرجل عند ذلك الحد، بل صوّر فعلته تلك، ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وأنه يرغب في نشر الوباء.

ووفقا لموقع صحيفة بيلد الألمانية، اعتقلت شرطة ميونيخ الرجل البالغ من العمر 33 عاما، بعد تلقيها شكاية بهذا الصدد، وهو حاليا قيد التحقيق بتهمة الاعتداء الجسدي.

ولم يجر بعد التأكد مما إذا كان الرجل مصابا فعلا بكورونا كما يدعي. ووفق ما أعلنته شرطة ميونيخ أجريت له الفحوص اللازمة.

يذكر أن العاصمة البلجيكية بروكسل شهدت واقعة مماثلة لما حدث في ميونيخ الألمانية، إذ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بداية ظهور وانتشار فيروس كورونا في أوروبا، مقطع فيديو لرجل يحاول وضع لعابه على مقبض أحد القطارات بالمدينة.

المصدر : دويتشه فيلله
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