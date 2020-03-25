البث الحي
عـاجـل: وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل وفاتين جديدتين و38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 وعدد الإصابات إلى 302
ابحث

القبض على وافد مصاب بكورونا كان يبصق على عربات التسوق بالسعودية

السلطات السعودية بالمنطقة حثت جميع مرتادي السوق على التوجه للمراكز الصحية للفحص (مواقع التواصل)
السلطات السعودية بالمنطقة حثت جميع مرتادي السوق على التوجه للمراكز الصحية للفحص (مواقع التواصل)
حثت السلطات السعودية في محافظة بلجرشي (جنوبي غربي) جميع المتسوقين بأحد الأسواق التجارية على التوجه إلى أقرب مركز صحي بالمحافظة للتأكد من سلامتهم، بعد قيام أحد الوافدين المصابين بفيروس كورونا بالبصق على عربات التسوق.

وقال محافظ محافظة بلجرشي غلاب بن غالب لقناة روتانا خليجية إن الدوريات الأمنية تلقت بلاغا يوم الجمعة من أحد المواطنين عن وجود وافد كان يبصق على يديه ويمررهما على الرفوف والعربات الموجودة بالسوق، ومن ثم ألقي القبض على الوافد وبصحبته ثلاثة آخرون من غير جنسيته.

وأضاف غالب أنه تم توجيه البلدية بإغلاق السوق احترازيا لسلامة المتسوقين، ونقل الوافد والمرافين له إلى أحد المستشفيات، ولوحظ على الوافد وجود أعراض حيوية مثل ارتفاع الحرارة ووجود بلغم ليتبين بعد التحاليل أنه مصاب بفيروس كورونا.

ويوضح المحافظ أنه تم عزل جميع المخالطين للوافد وعددهم 50 في حجر منزلي وأخذت منهم عينات تحت الرقابة الصحية، كما وضع العاملون بالمركز التجاري في الحجر الصحي، مبينا أن القضية الآن لدى الجهات الرسمية للتعامل معها كقضية جنائية وسيعلن لاحقا عن آخر مستجداتها.

ولاقى تصرف الوافد الذي قال المحافظ إنه آسيوي، ردود فعل غاضبة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وطالب بعضهم بعقوبات رادعة، في حين تساءل آخرون عن الدوافع التي كانت وراء تصرف هذا الآسيوي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية:
متعلقات
شاهد.. إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي بسبب كورونا
صور لعامل يرتدي صندوق تعقيم للموظفين من فيروس كورونا تثير سخط السعوديين وأرامكو تعتذر
إجراءات عربية جديدة لمحاصرة كورونا.. تعليق الصلاة بالحرمين وطوارئ صحية في المغرب وحظر تجول بموريتانيا
كورونا.. هكذا بدت شوارع السعودية في أول أيام حظر التجول
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
بإصرار وترصد.. رجل يسعى لنشر فيروس كورونا في ميونيخ
بالفيديو.. كيف يسهم الدفاع المدني العراقي في مكافحة كورونا؟
بالفيديو.. المصرية أم مصطفى مسيّرة مرآب فوق الستين
العالم الجميل بجانب العالم المحطم