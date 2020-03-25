القبض على وافد مصاب بكورونا كان يبصق على عربات التسوق بالسعودية

حثت السلطات السعودية في محافظة بلجرشي (جنوبي غربي) جميع المتسوقين بأحد الأسواق التجارية على التوجه إلى أقرب مركز صحي بالمحافظة للتأكد من سلامتهم، بعد قيام أحد الوافدين المصابين بفيروس كورونا بالبصق على عربات التسوق.

وقال محافظ محافظة بلجرشي غلاب بن غالب لقناة روتانا خليجية إن الدوريات الأمنية تلقت بلاغا يوم الجمعة من أحد المواطنين عن وجود وافد كان يبصق على يديه ويمررهما على الرفوف والعربات الموجودة بالسوق، ومن ثم ألقي القبض على الوافد وبصحبته ثلاثة آخرون من غير جنسيته.

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محافظ بلجرشي أ. غلاب غالب أبو خشيم يكشف مفاجأة صادمة عن الوافد الذي ضبط يبصق على عربات المتسوقين: ثبتت لنا إصابته بفيروس #كورونا وتعمده نشر المرض بين المواطنين! وتم عزله مع 47 عاملا كان يخالطهم طيلة الفترة الماضية!!#خلك_بالبيت#كلنا_مسؤول#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/Si80cJ8qJD — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 24, 2020

وأضاف غالب أنه تم توجيه البلدية بإغلاق السوق احترازيا لسلامة المتسوقين، ونقل الوافد والمرافين له إلى أحد المستشفيات، ولوحظ على الوافد وجود أعراض حيوية مثل ارتفاع الحرارة ووجود بلغم ليتبين بعد التحاليل أنه مصاب بفيروس كورونا.

ويوضح المحافظ أنه تم عزل جميع المخالطين للوافد وعددهم 50 في حجر منزلي وأخذت منهم عينات تحت الرقابة الصحية، كما وضع العاملون بالمركز التجاري في الحجر الصحي، مبينا أن القضية الآن لدى الجهات الرسمية للتعامل معها كقضية جنائية وسيعلن لاحقا عن آخر مستجداتها.

ولاقى تصرف الوافد الذي قال المحافظ إنه آسيوي، ردود فعل غاضبة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وطالب بعضهم بعقوبات رادعة، في حين تساءل آخرون عن الدوافع التي كانت وراء تصرف هذا الآسيوي.