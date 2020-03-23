اعتبرته معيبا.. عائلة عراقية ترفض نقل ابنتها للحجر الصحي
رفضت عائلة عراقية نقل ابنتها إلى الحجر الصحي في العاصمة بغداد بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع عشيرتها للتدخل لمنع الكوادر الطبية من القيام بذلك.
وأفاد مصدر طبي عراقي لموقع سبوتنيك الروسي بأن الكوادر الطبية لم تتمكن من نقل المصابة إلى الحجر الصحي قبل عدة أيام لرفض ذويها ذلك، معتبرين أنه أمر معيب ومخالف لعاداتهم وتقاليدهم التي لا تسمح للإناث بالمبيت في أماكن بعيدة عنها دون مرافق.
ويضيف المصدر أن عشيرة المصابة تدخلت في الأمر وتشاجرت مع الكوادر الطبية، لمنع حجر المصابة وأخذتها معها إلى البيت، دون أن تعي خطورة هذا الوباء العالمي الذي تسبب بوفاة الآلاف.
من جهته، أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية علي البياتي في تصريحات صحفية حدوث حالات رفض ذوي الفتيات والنساء المصابات بفيروس كورونا نقلهن إلى الحجر الصحي، مشيرا إلى أنهم يعتبرون ذلك مخلا بالشرف ومعيبا.
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وقد استنكر العديد من المعلقين والمعلقات على مواقع التواصل هذا التصرف من الأهل، واعتبروا ذلك أمرا محزنا لما سيترتب عليه من عواقب خطيرة على الأسرة بأكملها.
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أما الصحفية أمل مكي المهتمة بشؤون حقوق الإنسان فاعتبرت في تعليق لها على فيسبوك أن هذا ليس خيالا ولا فنتازيا ولا فيلم رعب، إنه حقيقة مرّة أخرى تأتينا من بلد عربي حيث إن المرأة عورة ولا ينفع خروجها من البيت أو مبيتها خارجه حتى إن كان ذلك في المستشفى وفي ظل وباء عالمي لا يبقي ولا يذر.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين تسجيل 3 وفيات و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 23 والإصابات إلى 266.
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