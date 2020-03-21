أميركا.. هكذا عوقب من حاول استغلال وباء كورونا لجني المال

انتشرت صور لمرآب مكدس بكميات كبيرة من معقم اليدين والكمامات ومناديل مضادة للبكتيريا في الولايات المتحدة. المستلزمات الصحية تلك تعود لأخوين أميركيين عرضاها للبيع في أمازون بأثمنة باهظة، مما أثار سخط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فوصفوا الأخوين بأنهما "أنانيان وجشعان"، حسب ما جاء في موقع "فالي نيوز لايف" الأميركي.

وفي المقابلة التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز مع الأخوين، قالا إنهما قاما برحلة كبيرة عبر ولايتين لشراء هذا الكم من البضائع بقيمة 15 ألف دولار.

وبما أن أحد الأخوين يعمل في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت منذ خمس سنوات، فإنهما توقعا تحقيق أرباح خيالية عند تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بشكل أوسع، وتهافت الناس على عرضهما في أمازون، كما ذكر موقع "دي يو أس سان" الأميركي.

لكن بعد أن أغلقت أمازون الحساب الذي كان الشقيقان يعرضان فيه بضاعتهما حيث كانا يبيعان كل قارورة من معقم اليدين بسعر 70 دولارا، فتح مكتب المدعي العام في تينيسي تحقيقا بحق الأخوين بتهمة التلاعب بالأسعار.

المدعي العام في تينيسي هربرت سلاتاري قال في بيان "لن نتسامح مع التلاعب بالأسعار في هذا الوقت الذي نحن في حاجة شديدة لمثل هذه البضائع، وسنتخذ إجراءات صارمة لوقف ذلك".

وأردف "في هذه المرحلة بالذات مع تفشي هذا الوباء، نطلب منكم الإبلاغ عن كل نشاط مشبوه فيما يتعلق باستغلال المستهلكين، والتبليغ عن الأفراد أو الشركات الذين يحاولون التلاعب بالأسعار. ستتم معالجة الشكاوى عن كثب، ونحن على استعداد لتطبيق إجراءات صارمة لحماية سكان ولاية تينيسي".

الشقيقان قاما بتحديث موقعيهما للتجارة الإلكترونية نهاية هذا الأسبوع، وأكدا في بيان أنهما سيتبرعان بالمنتجات لكنيسة في المنطقة. وشارك مراسل تلفزيوني مقطع فيديو لموظفي ااإدعاء العام وهم يشحنون صناديق المنتجات الصحية.