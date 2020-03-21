13 شيئا لا يجب أن تلقيها في سلة المهملات أبدا

من مخاطر السلامة إلى الأضرار البيئية، يمكن أن تتسبب بعض المواد في الكثير من الأذى إذا ألقيتها في سلة المهملات ولم تتخلص منها بشكل صحيح.

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، قالت الكاتبة بوبي ديمبسي إن الكثير منا لا يفكر مليا قبل إلقاء أي شيء في سلة المهملات. وفي حين أننا ندرك ضرورة فصل العناصر القابلة لإعادة التدوير عن العناصر الأخرى، فإننا ما عدا ذلك غالبا ما نجمع معظم الأشياء معا دون الحذر من العناصر الأخرى التي يجب التعامل معها بعناية خاصة.

وإذا أردنا الحفاظ على صحة كوكبنا وعلى سلامتنا، فهناك مواد يجب أن لا توضع أبدا مع بقية القمامة.

وهنا نعرض مواد يجب عدم إلقائها في سلة المهملات:

1- البخاخات

أوضحت الكاتبة أن مشكلة البخاخات لا تتعلق بالعبوة نفسها، وإنما بما تحتويه. في الواقع، يمكن أن تحتوي عبوة البخاخات المستعملة على مواد كيميائية أو وقود دفعي قد يتسبب في انفجارها داخل آلة ضغط النفايات. إذا أفرغت كل المحتوى من العبوة تماما، فقد تتمكن من إعادة تدويرها. لكن لا تحاول أبدا ثقب علبة بخاخ للتخلص من محتوياتها أو لأي سبب آخر لأن ذلك قد يكون خطيرا للغاية.

2- الطلاء

وفقا لكريس باترسون، وهو مسؤول أساسي عن حسابات التشييد وإدارة المشاريع لدى شركة "روبيكون"، فإن "التخلص من الطلاء بشكل غير صحيح عن طريق رميه في سلة المهملات قد يكون مضرا بالبيئة، وذلك بسبب المواد الكيميائية والسموم الموجودة داخله التي يمكن أن تضر بالأرض والهواء".

وأضاف باترسون أنه "يمكن أن تقدم الطلاء غير المستخدم أو المهمل لموردي الطلاء المحليين، وكذلك للمنظمات المجتمعية غير الربحية. كما أن البلديات المحلية ستضمن وجود إرشادات لإحضار هذه المادة إلى منشأتك المحلية".

3- البطاريات

أوردت الكاتبة أننا نستخدم البطاريات لجميع أنواع الأجهزة، مما يعني أننا سنجمع مجموعة كبيرة من البطاريات غير الصالحة التي يجب التخلص منها. ولكن فكّر قبل أن ترميها مع بقية الأشياء غير المرغوب فيها.

حيال هذا الشأن، يقول باترسون "تعد البطاريات القابلة لإعادة الشحن رائعة في البداية، ولكن عندما تتلف يمكن أن تضر المعادن المستخدمة في تصنيعها، بما في ذلك الكوبالت والرصاص، بالتربة إذا جرى التخلص منها بشكل غير صحيح. ولا تمثل المواقع المخصصة من قبل البلديات المحلية الطريقة الوحيدة للتخلص من البطاريات، إذ يوفر بعض بائعي التجزئة صناديق إعادة التدوير في متاجرهم لضمان إعادة تدوير البطاريات بشكل صحيح".

4- العجلات المطاطية

أفادت الكاتبة بأنه من بين أحد الأسباب التي تدفعك لعدم الاستغناء عن العجلات غير الصالحة هو إمكانية الاستفادة منها من خلال إعادة تدويرها. في هذا الصدد، أكدت ميرديث ليهي، مديرة تحويل النفايات للحلول الدائرية في روبيكون، أنه "من المهم إعادة تدوير العجلات، حيث يمكن توظيفها في وسائل أخرى بعد انتهاء فترة صلاحيتها وعدم استخدامها في السيارة. يمكن استخراج الوقود من الإطارات الذي يستخدم للمساعدة في تشغيل أنواع مختلفة من المرافق. ويمكن أن يصنع منها حصى يستخدم لإعادة الردم في مشاريع البناء أو مشاريع تثبيت الطرق. كما أن المطاط المطحون يستخدم في مشاريع تنسيق الحدائق المختلفة والإسفلت المطاطي ومنتجات المطاط الأخرى".

5- الإلكترونيات

قالت الكاتبة إن الأجهزة الإلكترونية تعد أساسية في حياتنا اليومية، وذلك ما يفسر توفرها في أغلب المنازل (ربما أكثر مما تتوقع). لكن يمكنك أن تواجه صعوبة عند تعطلها. وتقول ليهي "يجب أن يتعامل مع النفايات الإلكترونية من قبل بائع معتمد لضمان إعادة التدوير وتدميرها بشكل آمن، إلى جانب أمان المعلومات الموجودة على هذه الآلات. وتخصص معظم البلديات مواقع لتسليم النفايات الإلكترونية. ويمكن أيضا للشركات التي لديها مخزون كبير من الإلكترونيات منتهية الصلاحية، الاعتماد على شبكة من البائعين والمرافق المتخصصة مع الشهادات المناسبة للتعامل مع إعادة تدوير المواد وضمانها". وتتخلص بعض متاجر الإلكترونيات أيضا من بعض العناصر مقابل رسوم رمزية، أو تمنحك نقدا أو خصما على منتج جديد.

6- بقايا الطعام

على الرغم من أن إلقاء بقايا الطعام في سلة المهملات عادة لدى أغلب الناس، فإن الخبراء ينصحون بالتوقف عن فعل ذلك، أو على الأقل تقليل الكميات التي تلقيها لأنها تشكل خطرا على البيئة. يقول ريان كوبر، مدير تحويل النفايات ورئيس إعادة تدوير المواد العضوية في روبيكون، "لا يجب إلقاء بقايا الطعام في مكب النفايات، لأنها تنتج غاز الميثان في تلك البيئة، وهي غازات دفيئة قوية المفعول. في المقابل، يجب تحويل هذه المواد إلى موارد قيمة على غرار الأعلاف الحيوانية والغاز الطبيعي المتجدد، وإلى وقود وكهرباء وسماد".

7- زيت المحرك

حذرت ليهي من إلقاء زيت المحرك في سلة المهملات العادية، لأن ذلك قد يؤدي إلى تسربه إلى المياه الجوفية. ومن ناحية أخرى، قد لا ترغب في سكبه في الصرف الصحي أو المجاري لأنها يمكن أن تسد أو تتلف الأنابيب. لذا، ما الذي يمكنك فعله في هذه الحالة؟ ذكرت ليهي أن "العديد من ورش قطع غيار السيارات أو الإصلاح التي تبيع زيت المحرك ستعيده تدويره في أغلب الأحيان. لذلك، ستحتاج إلى الاستفسار في كل متجر قبل زيارة إحدى هذه الورش". ويمكنك أيضا التحقق من مقاطعتك، حيث تقدم العديد من مكاتب النفايات الصلبة برامج إعادة تدوير زيت المحرك، ولكن هذا يختلف، لذا اتصل للاستفسار عن التفاصيل التي تتعلق بمنطقتك.

8- مخلفات البناء

أوضحت الكاتبة أن الإسمنت من بين أصعب المواد التي يمكن التخلص منها، ولكنه من أسهل المواد التي يعاد تدويرها. يقول باترسون "من المحتمل جدا أن يكون الإسمنت أسهل مادة يمكن العثور على مكان لإعادة تدويرها، ويمكن أن يصمد الإسمنت المعاد تدويره لمئات السنين. وتقدر وكالة حماية البيئة أن كمية حطام الإسمنت المعاد تدويرها تزيد عن ضعف كمية النفايات الصلبة القياسية. ويعد العثور على منافذ بديلة لهذه المواد لإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، أكثر أهمية في هذا الفضاء، ليكون لها أكبر تأثير على تقليل الكمية الإجمالية لمساحة مطامر النفايات المستخدمة".

9- مصباح فلوريسنت

تطرقت الكاتبة إلى أن هذه المصابيح قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة، لهذا السبب، يجب توخي الحذر عند جمع شظايا المصباح عند كسره أو أثناء تنظيفه. وأوضح باترسون أنه "يمكن لمصابيح فلوريسنت أن تحتوي على غبار وبخار ضار على غرار الزئبق، لذلك يمثل إلقاؤها ببساطة في سلة المهملات وكسرها مشكلة كبيرة. وتقدم العديد من المجتمعات والشركات المصنعة برامج للاستعادة عبر البريد حيث تتلقى صندوقا من الورق المقوى لتحميل المصابيح وإرسالها بالبريد إلى البائع لإعادة تدويرها بالشكل المناسب".

10- قطع غيار السيارات

قد تحتوي قطع غيار السيارات على أجزاء خطرة أو مواد كيميائية ضارة، ولكن يمكنك كسب الكثير من المال من هذه القطع. وأكدت ليهي أنه "يجب دائما التفكير في إعادة تدوير قطع غيار السيارات أولا، قبل التخلص منها في سلة المهملات. فالعديد من قطع غيار السيارات مصنوعة من معادن ثمينة يستطيع بعض تجار النفايات المعدنية قبولها لإعادة تدويرها".

11- الأجهزة المنزلية الكبيرة

أفاد باترسون بأن "الأجهزة المنزلية الكبيرة تحتوي على مجموعة من الأجزاء والمكونات التي يمكن استخدامها في صنع أجهزة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة تدوير الأجهزة من خلال قص المعادن بمجرد تصريف أي سوائل منها، على غرار المبردات والزيوت، بشكل صحيح وإزالة أي مخلفات إلكترونية منها".

12- الأكياس والأغلفة البلاستيكية

قالت الكاتبة إن الأكياس البلاستيكية لها آثار جانبية على البيئة، لذلك من الأفضل التوقف عن استعمالها. وحسب ليهي "يمكن أن تعلق الأكياس البلاستيكية في الممرات المائية والأشجار، وتنتشر في شوارعنا. لكن يمكن نقل الأكياس والأغلفة البلاستيكية النظيفة والجافة، كتلك الموجودة في متجر البقالة، إلى متاجر البقالة المحلية ومحلات التجزئة الأخرى لإعادة تدويرها".

13- النفايات الطبية

يمكن أن تشمل النفايات الطبية حقنات الأنسولين والعينات والحاويات التي تخزنها والأغطية أو الأقمشة الأخرى التي قد تكون ملوثة. وأشارت ليهي إلى أنه "ينبغي معالجة هذا النوع الخاص من النفايات الخطرة بعناية، لأنه يمكن أن يحتوي على سوائل أو مواد خطيرة من شأنها أن تشكل خطرا على الإنسان أو البيئة. تبعا لذلك، أفضل خطوة هي الاتصال بمكتب النفايات الصلبة في منطقتك لمعرفة أفضل طريقة للتخلص من هذه الأنواع من المواد".