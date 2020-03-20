عبد الرزاق بنشعبان.. عاشق العطور يصنع للمدينة الحمراء اسما عالميا آخر

عبدالغني بلوط-مراكش

تستقبلك روائح النارنج والبنفسج والعنبر والياسمين المنبعثة من الحديقة الكبيرة، وأنت تلج بيت الأكاديمي المغربي عبد الرزاق بنشعبان بممر النخيل على مشارف مراكش المغربية الملقبة بالمدينة الحمراء.

وأنت تمضي في ممر طويل مفتوح، يجذب حواسك في ذات مساء من مارس/آذار الحالي جمال الطبيعة بسحرها وأصواتها الشجية وروائحها النفاذة.

تصل مختبره العلمي، تتأمل عمق صمته وهو يمزج مستخلصات زيوت عطرية مقطرة لتحضير عطر جديد، كمن يؤلف بين النوتات السبع ليبدع قطعة موسيقية.

يقول "عاشق العطور" للجزيرة نت وهو يقلب ذكرياته الجميلة في عالم النباتات العطرية، "سر النجاح هو أن تنتبه إلى أشياء قد لا يلتقط إشاراتها الغنية آخرون".

اسم عالمي

نجح الباحث بنشعبان في أن يعطي للعطور الطبيعية المحلية اسما عالميا، أنتج إلى الآن أكثر من 30 عطرا، واختير عطر "مساء مراكش" ضمن موسوعة أوزموتيك في قصر فرساي بباريس ضمن 1500 اسم يمتد تاريخها على مدى ستة قرون.

الباحث بنشعبان نجح في أن يعطي للعطور الطبيعية المحلية اسما عالميا (الجزيرة)

يعتمد هذا البستاني في صنعته على ما تزخر به مدينة مراكش من غنى في مجال الطبيعة والحدائق الفواحة، وعادة تقطير الورود والأزهار لصنع العطور، إضافة إلى تكوينه الأكاديمي في علم أحياء النباتات.

احتكاكه بشخصيات معروفة في عالم العطور، واعتكافه في محترفه لسنوات عديدة، وتجوله في الطبيعة، وتحويل نظرياته إلى تطبيق على أرض الواقع، كل ذلك جعل منه "عطارا" فذا بشهادة كثيرين، وأيضا مؤلفا لكتب في مجال يشح فيه التأليف الأكاديمي.

ذاكرة

يتذكر بنشعبان أنه كان يقضي جميع أوقات العطل الدراسية في البادية المغربية عند جده وأعمامه، ليقترب من الطبيعة وروائحها العطرة بشتى أصنافها، حيث كان طفلا ولوعا بالروائح الزكية.

كان يتردد على سوق العطارين وسوق الرحبة القديمة للأعشاب الطبية والتوابل بالمدينة القديمة من أجل شراء حاجيات والدته التي برعت في تطويع النباتات لتركيب مستحضرات التجميل أو التزيين أو التداوي، مما ساهم في تكوين "ذاكرة عطرية" لديه لا تمحى.

يقول بنشعبان وهو يتحدث عن طفولته بنبرة حنين "كل تلك الأجواء التي عشتها وأنا صغير ساهمت في تكوين شخصيتي، وساعدتني لأضع بصمتي بعناية على عطوري المصممة".

أكاديمي

لم يختر بنشعبان مساره الأكاديمي من باب الصدفة، ولَعه الطفولي تحوّل إلى شغف علمي أطلق العنان لطموح لا ينتهي.

يستطرد بنشعبان "عندما كنت أحضر دكتوراه الدولة، اخترت أن أنتقل من البيولوجيا الكلاسيكية إلى علم الإثنوبوتانيك لأبحث أكثر في علاقات الإنسان بالنباتات".

لم يكتف بما تزخر به طبيعة بلده، بل قاده حب الاستطلاع إلى بلدان من جميع القارات، ليشاهد بأم عينه، كما يقول، كيف يزرع الشاي في الصين، أو كيف تتشكل نبتة أصلية في فيتنام، أو تنمو زهرة برية في تشيلي، كلها في بيئتها الطبيعية وليس في حدائق مهيأة، وربط ذلك بتقاليد وعادات أهل البلد ومقارنتها.

حسرة

"أحس بعدم الإنصاف، لأن كتب التاريخ تتحدث كأن صناعة العطور بدأت في القرن الـ16 الميلادي"، يتحدث بنشعبان بنبرة متحسرة.

يتصفح كتابه الجديد "كتاب العطر" الذي يجمع فيه بين علم صناعة العطور والفلسفة ونظرته إلى الوجود والإنسان والطبيعة، قبل أن يضيف بفخر واعتزاز "الأبحاث العلمية المعتمدة على وثائق تاريخية وعلم الأركيولوجيا قادتني إلى معرفة أن علاقة الإنسان بالعطور علاقة أزلية، ساهمت في تطوير صنعها حضارات قديمة وبرعت فيها الحضارة العربية والإسلامية".

ذلك الإحساس الذي كان يلازم بنشعبان، كلما انتقل إلى أوروبا وقدم نفسه "عطارا مغربيا" جعله يرفع التحدي عاليا لصنع عطور مغربية من نباتات محلية يصل بها إلى العالمية.

بنشعبان يعشق مدينة مراكش مما يجدد رغبته كل يوم للبقاء فيها بكل ما تمنحه من طمأنينة وراحة بال وفن عيش (الجزيرة)

اعتراف

يعترف بنشعبان بأن ظروفا تهيأت وفرصا أتيحت له لم تتح لغيره للنجاح في مساره، من بين ذلك علاقته بمشاهير في عالم العطور مثل إيف سان لوران.

عشقه لمدينة مراكش يجدد رغبته كل يوم للبقاء فيها بكل ما تمنحه من طمأنينة وراحة بال وفن عيش، يعتبر أن بعده عنها صعب بل ومستحيل، لذا يفضل أن يبقى فيها ويبدع، لرد بعض الجميل لوطنه والناس.

ويضيف وهو يشم زهر النارنج مستمعا لزقزقة العصافير، "المغرب بلد غني في مجال الزيوت والعطور"، ويستطرد وهو يتحدث بحماس ظاهر "الاعتراف الدولي لا يمكن أن يأتي إلا من باب الجد والإبداع في العمل محليا".

وبعد مؤلفات متعددة، منها كتاب عن حدائق مراكش وكتاب العطر، ومساهمته بصور فوتوغرافية بطابع فني في كتاب مشترك مع آلان غوريوس، يقتحم بنشعبان من جديد عالم الإبداع عن طريق رواية تاريخية جديدة.

بكل ود يتحفظ بنشعبان بأن يفصح عن مضامينها، يستطيع فقط أن يقول إنها تعيد الاعتبار لشخصية مرت في كتاب السعادة الأبدية مرور الكرام ومحيت من الذاكرة الشعبية.

حين تودع البيت/البستان، تكون كل حواسك قد ملئت بعشق العطور، تمعن النظر من جديد في سحر المكان كأنه كتاب كبير مفتوح، تسرح بذهنك بعيدا وتتخيل بستانيا مجهولا يتجول في أروقة تاريخ المدينة الحمراء المعطر.