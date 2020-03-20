بالفيديو.. مصير مجهول ينتظر طلاب العراق بسبب كورونا
قرر العراق تعطيل الدوام في جميع المدارس والجامعات، في إطار سلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، مما أثار تساؤلات وسط الطلاب بشأن الامتحانات المتبقية، والمصير المجهول الذي ينتظر عامهم الدراسي المتعثر أصلا بسبب الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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