مغردون يسخرون من إرسال وزيرة الصحة المصرية إلى الصين
سخر مغردون ومدونون مصريون من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرسال وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى زيارة تضامن للصين.
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وتساءل المغردون عن فائدة إيفاد الوزيرة للصين، وخطورة الخطوة التي لم يقم بها مسؤول في أي دولة خشية تفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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وقال آخرون إن دور الوزيرة ومسؤوليتها احتواء المرض داخل مصر بدل التركيز على الخارج.
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وتتعرض الوزيرة المصرية لانتقادات واسعة منذ توليها حقيبة الصحة في الحكومة المصرية، وتزايدت حدة الانتقادات في ظل شكوك حول تكتم الدولة المصرية عن الوضع الحقيقي لتفشي مرض كورونا في البلاد.
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