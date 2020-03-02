مغردون يسخرون من إرسال وزيرة الصحة المصرية إلى الصين

سخر مغردون ومدونون مصريون من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرسال وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى زيارة تضامن للصين.

الرئيس السيسي يرسل هدية من مصر للشعب الصيني مع وزيرة الصحة#صباح_الخير_يا_مصر#ON pic.twitter.com/A9NOlN6Lw4 — ON E (@ONENT) March 2, 2020

وتساءل المغردون عن فائدة إيفاد الوزيرة للصين، وخطورة الخطوة التي لم يقم بها مسؤول في أي دولة خشية تفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الصين : اكتشاف حالتين كورونا عائدتين من مصر

فرنسا : اكتشاف اربع حالات كورونا عائدين من مصر

كندا : اكتشاف حالة كورونا عائده من مصر

مصر : وزيرة الصحه المصريه :👇 pic.twitter.com/FgufycM9IA — الحر (@eid1972) March 2, 2020

وقال آخرون إن دور الوزيرة ومسؤوليتها احتواء المرض داخل مصر بدل التركيز على الخارج.

وتتعرض الوزيرة المصرية لانتقادات واسعة منذ توليها حقيبة الصحة في الحكومة المصرية، وتزايدت حدة الانتقادات في ظل شكوك حول تكتم الدولة المصرية عن الوضع الحقيقي لتفشي مرض كورونا في البلاد.