البث الحي
ابحث

مغردون يسخرون من إرسال وزيرة الصحة المصرية إلى الصين

الوزيرة تتعرض لانتقادات واسعة منذ توليها حقيبة الصحة في الحكومة المصرية (الجزيرة)
الوزيرة تتعرض لانتقادات واسعة منذ توليها حقيبة الصحة في الحكومة المصرية (الجزيرة)

سخر مغردون ومدونون مصريون من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرسال وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى زيارة تضامن للصين.

وتساءل المغردون عن فائدة إيفاد الوزيرة للصين، وخطورة الخطوة التي لم يقم بها مسؤول في أي دولة خشية تفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال آخرون إن دور الوزيرة ومسؤوليتها احتواء المرض داخل مصر بدل التركيز على الخارج.

وتتعرض الوزيرة المصرية لانتقادات واسعة منذ توليها حقيبة الصحة في الحكومة المصرية، وتزايدت حدة الانتقادات في ظل شكوك حول تكتم الدولة المصرية عن الوضع الحقيقي لتفشي مرض كورونا في البلاد.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية:
متعلقات
"أنا لست فيروسا.. أنا إنسان".. رسالة من شاب صيني ضد العنصرية بإيطاليا عقب انتشار كورونا
لصوص كورونا في إيطاليا.. محتالون في ثياب أطباء ومسعفين
جدل في مواقع التواصل بشأن صحة البابا تزامنا مع انتشار كورونا في إيطاليا
في إيطاليا.. الكمامة سعرها 5500 دولار
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
حفظ آلاف المصطلحات الأجنبية ويقضي ساعات بين الكتب.. شيخ عراقي في دار للمسنين
طعام ترامب.. الطبيب الخاص كان يضع له مادة ما سرا
‫فولكس فاجن تقدم أطلس كروس سبورت الجديدة‬
5 أماكن على هذا الكوكب تحدث فيها أشياء غريبة