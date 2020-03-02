فولكس فاجن تقدم أطلس كروس سبورت الجديدة
كشفت شركة فولكس فاجن النقاب عن سيارتها "أطلس كروس سبورت" (Atlas Cross Sport) الجديدة، التي تنتمي لفئة أس يو في SUV الكوبيه.
وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة أطلس كروس سبورت الجديدة تأتي بأبعاد ضخمة، حيث يبلغ طولها 4.9 أمتار، ويزيد عرضها على مترين، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2.98 متر.
ويعتمد وحش الأراضي الوعرة على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة لترين وبقوة 175 كيلوواتا/238 حصانا، أو محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.6 لترات وبقوة 206 كيلوواتات/280 حصانا.
ولم تفصح فولكس فاجن حتى الآن عن معدلات أداء أو قيم استهلاك سيارتها أطلس كروس سبورت الجديدة، التي تأتي مزودة بكشافات ليد LED وأجهزة قياس رقمية.
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