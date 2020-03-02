‫فولكس فاجن تقدم أطلس كروس سبورت الجديدة‬

كشفت شركة فولكس فاجن النقاب عن سيارتها‬ "أطلس كروس سبورت" (Atlas Cross Sport) الجديدة، التي تنتمي لفئة أس يو في SUV الكوبيه.‬

‫وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة أطلس كروس سبورت الجديدة تأتي‬ ‫بأبعاد ضخمة، حيث يبلغ طولها 4.9 أمتار، ويزيد عرضها على مترين، في حين‬ ‫يبلغ طول قاعدة العجلات 2.98 متر.‬

‫ويعتمد وحش الأراضي الوعرة على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة لتر‬ين ‫وبقوة 175 كيلوواتا/238 حصانا، أو محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.6 لترات وبقوة‬ ‫206 كيلوواتات/280 حصانا. ‬

‫ولم تفصح فولكس فاجن حتى الآن عن معدلات أداء أو قيم استهلاك سيارتها‬ أطلس كروس سبورت الجديدة، التي تأتي مزودة بكشافات ليد LED وأجهزة قياس‬ ‫رقمية.‬