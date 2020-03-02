حفظ آلاف المصطلحات الأجنبية ويقضي ساعات بين الكتب.. شيخ عراقي في دار للمسنين

سعد ناظم-البصرة

يقطن أحمد الحسينات (77 عاما) في دار المسنين بالبصرة (جنوبي العراق)، مستفيدا من مقر يوفر له الصحبة والبيئة المناسبة للقراءة والاطلاع، بعد أن توفيت زوجته وتفرق أبناؤه في دول المهجر.

يستثمر الحسينات وقته في الدار بقضاء أربع ساعات يوميا في المكتبة العامة حتى صار الزبون الأقرب إلى مدير المكتبة، فقد قرأ في الفلسفة والتاريخ وعلوم الاجتماع والنفس والطب والاقتصاد، وتضلع في فهم النظريات الاقتصادية وكتب في الصحافة.

من حكمه في الحياة "حياتي التي أعيشها كالقهوة التي أشربها على كثرة ماهي مرة فيها حلاوة".

بعد استيقاظه في الصباح يفطر بما خصص له من وجبة إفطار جماعية مع زملائه في الدار، ويستعد بعدها لاستقبال الضيوف كل يوم من مختلف شرائح المجتمع -منظمات وجامعات وناشطين- وهو يبتسم بعد التحية والسلام لضيوفه يطرب أسماعهم بنكاته وطرائفه عن الأيام الماضية.

الحسينات يعلق على جدران غرفته حِكَما يؤمن بها (الجزيرة نت)

ولد أحمد الحسينات في بغداد، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، وتخرج في جامعة البصرة من كلية الآداب والتاريخ عام 1972، بعدها أكمل الدبلوم العالي بجامعة بغداد كلية تربية علم النفس عام 1976.

زار الحسينات دول الخليج ودرّس مادة التاريخ في الإمارات، ورجع بعد التقاعد إلى بلاده ليستقر فيها عام 1991.

توفيت زوجته وسافر أبناؤه لدول مختلفة، فبقي وحيدا دون مؤنس، فلجأ للاستقرار في دار المسنين عام 2011، ولقي ترحابا من إدارة الدار والقاطنين فيها حتى بات يشعر أنه بين أهله يألفهم ويألفونه.

ورغم كبر سنه وتردي حالته الصحية، فإنه يحرص على التعلم والمعرفة، فيدون كتابة المصطلحات الطبية ويحفظها حتى تمكن الآن من حفظ خمسة آلاف مصطلح طبي.

الحسينات يقضي ساعات عدة يوميا في القرءة والحفظ (الجزيرة نت)

يحلل ويتعمق

يحلل قضايا المجتمع بخبرته ومعرفته بمجتمعه، فيعتبر أن الطائفية والعنصرية من العقد النفسية التي يمر بها الإنسان ولا دخل للإنسانية بها.

مكتبته الخاصة في الغرفة التي يعيش بها تحتوي على عدد من القواميس في اللغة الإنجليزية والمصطلحات الطبية وكتيبات أدبية وقصاصات ورقية، يدون بها تعاريف من خبرته المعرفية بأمور الحياة والعلم والنجاح يهديها له ضيوفه في كل زيارة له، ويقول "يجب مواصلة القراءة من أجل المحافظة على الذاكرة وزيادة المعرفة وعدم هدر الوقت".