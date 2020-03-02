طعام ترامب.. الطبيب الخاص كان يضع له مادة ما سرا

إقناع الأطفال بتناول الخضروات مسألة صعبة، لكنها بالتأكيد أسهل من إقناع الكبار بالأمر نفسه، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بشخص محب للبرغر وشرائح اللحم كالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد لجأ روني جاكسون الطبيب السابق للرئيس ترامب، إلى "حيل" لإجباره على تناول الخضروات والأغذية الصحية، من بينها "إخفاء قطع القرنبيط داخل البطاطا المهروسة"، كما قال في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

واعترف جاكسون في أنه فشل في تحقيق هدفه بتخفيض وزن ترامب، رغم محاولته "إبعاد" المثلجات عن متناول يد الرئيس الأميركي والاستعانة بالأجهزة الرياضية للمساعدة على خفض وزنه خمسة إلى سبعة كيلوغرامات، وقال: "لم يخسر أبدا الوزن بالشكل الذي كنت أرغب فيه".

وجاءت جميع محاولات جاكسون بنتائج عكسية، إذ زاد وزن ترامب -وفقا للتقرير الصحي الرسمي لحالته عام 2019- بمقدار كيلوغرامين اثنين، ليدخل في قائمة "البدينين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها جاكسون عن الحالة الصحية لترامب، إذ سبق أن قال الطبيب العسكري الخاص بالبيت الأبيض إن ترامب يتمتع بـ"جينات استثنائية"، وقال: "أخبرت الرئيس بأنه لو كان اتبع نظام التغذية الصحية خلال العشرين عاما الأخيرة، فكان من الممكن أن يعيش 200 سنة".