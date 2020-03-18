بالفيديو.. إمام مسجد ببغداد يجهش بالبكاء بعد إعلانه تعليق صلاة الجماعة

تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا للشيخ طالب المشهداني إمام وخطيب جامع الأقصى في منطقة السيدية غربي بغداد، وهو يجهش بالبكاء عند إبلاغه المصلين في المسجد بتعليق صلاة الجماعة في المسجد تجنبا لخطر فيروس كورونا المستجد.



كما أظهر مقطع فيديو آخر أذان الفجر في جامع العباس بن عبد المطلب بمنطقة العامرية غربي بغداد، وخلاله نادى المؤذن "الصلاة في بيوتكم".

ويأتي ذلك تطبيقا لتعليمات ديوان الوقف السني وخلية الأزمة بالصلاة في البيت.

وكان ديوان الوقف السني قد أعلن الاثنين الماضي تعليق إقامة الصلوات في جميع المساجد والجوامع التابعة له في العراق حتى إشعار آخر، مع الاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس في مواقيتها، على خلفية ما يواجهه العالم من تحديات تفشي فيروس كورونا ومخاطره.