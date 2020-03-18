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أميركيون يتجاهلون وباء كورونا ويتجمعون على شاطئ بفلوريدا

شاطئ فلوريدا شهد تجمعات بشرية كبيرة رغم مخاطر انتشار فيروس كورونا (رويترز)
شاطئ فلوريدا شهد تجمعات بشرية كبيرة رغم مخاطر انتشار فيروس كورونا (رويترز)

أظهرت لقطات جوية صادمة رمال شاطئ "كلير وتر" في فلوريدا وهي مكتظة بالزوار، وذلك في اليوم نفسه الذي حث فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب جميع الأميركيين على تجنب المجموعات التي تتجاوز عشرة أشخاص نتيجة وباء فيروس كورونا.

وقال تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية الثلاثاء إن شاطئ كلير وتر كان مكتظا بالزوار الذين لم يبدوا اهتماما بالتحذيرات بشأن ترك مسافة بينهم والتباعد الاجتماعي، كجزء من الجهود المساعدة في إبطاء تفشي كورونا.

وأظهرت الصور من الشاطئ على طول الساحل الغربي لفلوريدا الزوار وهم يملؤون المكان كأن شيئا لم يكن.

وبينما تم إغلاق بعض الشواطئ على الساحل الشرقي بسبب الفيروس، فإن الحشود لا تزال تتدفق، رغم التحذيرات.

وقالت الصحيفة إنه تم تسجيل أكثر من 4700 حالة مؤكدة بكورونا، وأكثر من تسعين حالة وفاة بسبب الفيروس في الولايات المتحدة.

واستجابت المدن والدول في جميع أنحاء العالم لتفشي المرض عن طريق إغلاق المدارس والحانات والمطاعم والأماكن التي تحدث فيها تجمعات كبيرة.

وتم تسجيل 149 حالة كورونا في ولاية فلوريدا، وكثير من المرضى من فئة المراهقين، أو في أوائل العشرينيات من العمر. كما توفي أربعة أشخاص في الولاية بسبب الفيروس.

من جهتها، نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإلغاء جميع الأحداث التي يحضرها أكثر من خمسين شخصا.

المصدر : الصحافة البريطانية
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