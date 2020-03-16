الهند.. شرب بول البقر في حفلة للوقاية من فيروس كورونا

فيما يعكف العلماء حول العالم على إيجاد دواء للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نظم حزب هندوسي في العاصمة الهندية نيودلهي حفلا تم فيه شرب بول البقر بدعوى أنه يقي من الفيروس.

واستضافت جماعة هندوسية حفلا لشرب بول الأبقار يوم السبت 14 مارس/آذار الجاري في العاصمة الهندية نيودلهي، لاعتقادها أنه يقي من فيروس كورونا المستجد، لأن كثيرين من الهندوس يعتبرون الأبقار مقدسة، ويؤمن بعضهم أن لبولها خصائص علاجية.

وأكد خبراء مرارا أن بول الأبقار لا يشفي أمراضا مثل السرطان، وليست هناك أي أدلة على أنه قد يقي من فيروس كورونا.

واستضاف حزب الاتحاد الهندوسي "لكل الهند" الحفل بمقره في نيودلهي وحضره مئتا شخص. ويأمل المنظمون في استضافة فعاليات مماثلة بكل أنحاء الهند.

وقال أحد حضور الحفل، "نشرب بول الأبقار منذ 21 عاما، كما نتحمم في روثها. لم نشعر أبدا بالحاجة لتناول دواء إنجليزي"!

ووقف تشاكراباني مهراج، رئيس الحزب، لالتقاط الصور وهو يضع ملعقة مملوءة ببول البقر قرب رسم كاريكاتيري لفيروس كورونا.

وكان قياديون من حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، قد روجوا لاستخدام بول البقر كعلاج للسرطان. كما قال قيادي في ولاية آسام شمال شرق الهند لنواب الولاية هذا الشهر خلال جلسة للبرلمان، إن بول الأبقار وروثها يمكن استخدامهما لعلاج فيروس كورونا.