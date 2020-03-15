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محفوظ بحجر الكهرمان.. العثور على أصغر ديناصور في العالم

جمجمة الديناصور كانت محفوظة في قطعة من حجر الكهرمان (الصحافة الأميركية)
جمجمة الديناصور كانت محفوظة في قطعة من حجر الكهرمان (الصحافة الأميركية)

عثر علماء آثار في ميانمار على بقايا ديناصور عمره حوالي 99 مليون سنة -يعتقد أنه أصغر أنواع الديناصورات المجنحة في العالم- في قطعة من حجر الكهرمان.

وأوضح مقال نشر في مجلة نيتشر (Nature) قبل أيام، أن الديناصور يبلغ حجمه حجم طائر النحلة الطنان الذي يعتبر أصغر أنواع العصافير في العالم.

وكانت جمجمة الديناصور محفوظة في قطعة من حجر الكهرمان.

وأضاف "يبلغ حجم جمجمة الديناصور 14 ملم"، وأطلق عليه اسم "أوكيلودنتفايتس كنغراي" (Oculudentavis khaungraae).

وأكد البروفيسور جينغماي أوكونور في الأكاديمية الصينية للعلوم، أن الأحفورة عمرها التقريبي 99 مليون سنة، وهي أغرب ديناصور يواجهه على الإطلاق.

وأضاف أن الجمجمة في حالة جيدة، مشيرا أنها تحتوي على حوالي 100 سن.

المصدر : وكالة الأناضول,وكالات
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