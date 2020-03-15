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بالفيديو.. طفلان مصريان يواجهان تكاليف الحياة بـ"السبرتاية"

على أحد جانبي الطريق يقف الطفلان يوسف وسيد اللذان لم يتجاوز عمر كل منهما 14 عاما، لكنهما يحملان مسؤولية أسرتهم المكونة من سبعة أفراد، ليساعدا والديهما في تحمل أعباء الحياة ومنها تكاليف زواج أختهم الكبرى.
 
يعد سيد ويوسف المشروبات الساخنة على "السبرتاية"، وهي موقد صغير يسهل حمله، ويوصلون الطلبات إلى زبائنهم في المحلات المجاورة أو المارة في الطريق الواقع بحي المطرية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك أملا في تحصيل بعض نفقات الملابس والكتب والدروس لاستكمال الدراسة.
 
والد الطفلين يعمل سائقا لكنه لا يمتلك سيارة، وبالتالي فإن عمله غير دائم أو مضمون، في حين تضطر الأم للتنقل بين ما يتوفر من أعمال من أجل المساعدة في دفع إيجار الشقة وتعليم الأبناء وتجهيز الابنة للزواج.
 
وقد انتشرت صورة الطفلين يوسف وسيد على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا كثير من المعلقين مَن يقطنون في منطقة المطرية خصوصا إلى الحرص على الشراء منهما، كنوع من الدعم لمشروعهما الصغير وكفاحهما الكبير.
المصدر : الجزيرة
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