‫ما مدى جدوى المواد المنزلية في العناية بالسيارة؟

تحتاج السيارات إلى عناية ورعاية للحفاظ ‫على مظهرها ورونقها دائما، وإلى جانب مواد التنظيف والعناية المتخصصة ‫غالية الثمن يمكن أيضا استخدام مواد منزلية غير مكلفة مثل حبوب القهوة ‫ومعجون الأسنان والكحول. ولكن ما مدى جدوى هذه المواد في العناية ‫بالسيارة؟

‫حبوب القهوة

أوضح خبير السيارات الألماني ديتر تيل أن حبوب القهوة تعد من المواد ‫المنزلية التي تساعد في إزالة الرائحة الكريهة الناجمة عن الرطوبة في ‫السيارة، وذلك بوضعها في إناء في حيز الأقدام طوال الليل، على سبيل ‫المثال، لكن في الوقت ذاته لا بد من القضاء على مصدر الرائحة، وإلا فلن ‫تفيد القهوة في مرحلة ما.

معجون الأسنان

‫حذر تيل من استخدام معجون الأسنان لتلميع الكشافات الأمامية؛ فرغم أنه يفي بهذا الغرض بفضل مواد التلميع الموجودة به، فإنه في ‫الوقت ذاته قد يلحق الضرر بمادة الكشافات، التي قد تمس السلامة.

سائل تنظيف الأفران

‫من جانبه، أشار خبير السيارات الألماني سورين هاينز إلى أن المواد ‫المنزلية قد تلحق ضررا بالسيارة، مدللا على ذلك بأن مادة تنظيف ‫الأفران غير مناسبة لتنظيف العجلات؛ حيث تحتوي على أحماض يمكن أن تضر سطح العجلات، كما يجب ألا تلامس هذه المواد طلاء السيارة؛ لأنها قد تضره.

القهوة تساعد في إزالة الروائح الكريهة من السيارة ( الألمانية)

‫الكحول

يعتبر الكحول أيضا من المواد المنزلية غير المناسبة لغسل الزجاج ‫الأمامي عند استخدامه للحماية من الصقيع؛ فرغم أن الكحول يمنع ‫بالفعل تجمد سائل التنظيف في النظام، فإنه يتسبب في تلطيخ الزجاج، ‫وهو ما يمنع الرؤية الجيدة للطريق.

‫ورق الجرائد

‫وحذر الخبراء أيضا من استخدام ورق الجرائد في تنظيف الزجاج؛ فرغم مساعدته في تنظيف الزجاج وسحب الرطوبة، فإن الحبر الموجود على ‫الأوراق يسقط على الزجاج، وهو ما يظهر على شكل دوائر صغيرة على الزجاج ‫تُرى في الليل. ‫والأفضل من هذا الاعتماد على المناشف المصنوعة من ألياف ممتصة للرطوبة.