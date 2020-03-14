بالفيديو.. كفيف عراقي يبرع في تقليد أصوات قراء القرآن الكريم

فقدان أحمد عبيد البصر لم يمنعه من حفظ القرآن الكريم وإتقان تجويده، بل وتجاوز ذلك إلى الإبداع في تقليد قراءات العديد من المشايخ المشهورين في العالم الإسلامي، مثل محمد صديق المنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد.

وأهلت هذه الموهبة أحمد للمشاركة في مهرجانات للقرآن الكريم في العراق.