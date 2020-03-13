الفكاهة لقاح العالم العربي للذعر الناجم عن فيروس كورونا

"ماذا تقول للناس الخائفة منك؟" يسأل مقدم برامج مصري ممثلا يضع قناعا أخضر ويتقمص دور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيأتيه الجواب "اغسلوا أيديكم واعطسوا بعيدا". في واحدة من مظاهر الفكاهة التي يلجأ إليها العالم العربي لمواجهة حالة الذعر الناجمة عن تفشي الوباء.

وسجلت آلاف الإصابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفي أكثر من 350 شخصا في إيران، في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كوفيد-19"، الذي انطلق من الصين تحول إلى جائحة.

ومن لبنان، إلى مصر والعراق وصولا إلى تونس والمغرب، انتشرت في العالم العربي أغان ومقاطع فيديو بعضها يحوي إرشادات للتعامل مع المرض، وأخرى تسخر منه، في مواجهة حالة الهلع التي أصابت الناس.

فحلّ "فيروس كورونا" بلونه الأخضر ضيفا على برنامج في قناة فضائية مصرية، متهما المصريين بسوء الاهتمام بأمورهم الصحية والطبية، ودعاهم إلى الالتزام بالنظافة الشخصية لأنها الحل الوحيد حسب رأيه.

وقال "فيروس كورونا" في المقابلة بلهجة مصرية "أنا مظلوم. وأنتم في مصر تقومون بتهويل الموضوع".

وحصدت أغنية "كمامات ما عدنة" (لا نملك كمامات) باللهجة العراقية نجاحا كبيرا، لتشكو من نقص الكمامات في العراق، في وقت أصبحت فيه أسعارها أغلى خمس مرات مما كانت عليه سابقا في صيدليات البلد المجاور لإيران الذي توفي فيه سبعة أشخاص بسبب الفيروس.

ولجأ لبنانيون وأردنيون إلى نشر مقاطع مصورة تسخر أيضا من الفيروس، معظمها عبارة عن رقصات تراثية لأشخاص يرتدون الملابس البيضاء داخل مؤسسات صحية.

إذا احد حاول يسلم عليك هاليومين pic.twitter.com/A2PKNL3sHH — كورونا (@Coronnav) March 9, 2020

كما وصلت موجة الموسيقى الساخرة هذه إلى تونس، حيث ألفت شابة أغنية فيها توجيهات عن التعامل مع الناس والاهتمام بالنظافة الشخصية.

وتقول كلمات الأغنية التي أدتها الشابة بصوت هادئ على وقع موسيقى الغيتار "قناع أخضر ضرورة، جل معقم لا للجرثومة".

ارحل يا كورونا

وهناك أيضا حساب ساخر على موقع تويتر للفيروس باللغة العربية، مع أكثر من ستين ألف متابع حتى الآن.

وكتب الحساب في أحد تغريداته أن "فيروس كورونا ينفي ما تم تداوله من إشاعات عن وجود وزارة صحة في مصر"، بينما لم تكن مصر قد أفصحت بعد عن حالات الإصابة بكورونا المستجد فيها.

وقدم أحد مستخدمي تويتر نصيحة للذين أصابهم الفيروس ضمن وسم "كورونا_في_الكويت"، تقوم على شرب الماء والعسل والليمون لمدة يومين.

وفي اليوم الثالث "سيخرج الفيروس ليطلب العسل، فتضربه على رأسه حتى يموت".