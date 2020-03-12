للوقاية من كورونا.. متطوع قطري يحول تعليمات الصحة إلى لغة الإشارة

عماد مراد-الدوحة

وسيلة تطوعية مبتكرة دشنها المغرد القطري محمد البنعلي لمساعدة جهود بلاده في السيطرة على فيروس كورونا (كوفيد-19)، بتحويل تعليمات وزارة الصحة إلى لغة الإشارة وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الصم والبكم، ضمن حملة دشنها مغردون قطريون منذ أيام للتطوع للقضاء على كورونا.

الحملة التي دشنها المغردون القطريون تستهدف القضاء على الشائعات التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن وجود إصابات في البلاد، بالإضافة إلى أن يقدم كل شخص لديه خبرة في مجال معين خبرته تحت تصرف الدولة والمجتمع للسيطرة على الفيروس.

المغرد محمد البنعلي -في حديث للجزيرة نت- عزا قيامه بترجمة تعليمات وزارة الصحة إلى لغة الإشارة، إلى أن الصم والبكم ينقصهم باستمرار الدراية الكاملة بما يحدث في المجتمع لعدة أسباب، أهمها عدم قدرتهم على التواصل السمعي، بالإضافة إلى الضعف الأكاديمي، لذلك عمل على أن يقدم لهم المعلومات الصحيحة حتى لا يكونوا عرضة للتأثر بالشائعات التي ترافق كورونا.

#كلنا_متطوعين_من_اجل_قطر



عملت هذا الفلم تطوعا مني لخدمة اخوتي #الصم في قطر وضرورة اتباع تعليمات #وزارة_الصحة والابتعاد عن الشائعات ، وان #قطر لم ولن تقصر من التدخل الطبي ان احتاج الأمر...



والله الحافظ pic.twitter.com/5GXYXd2HQH — محمد البنعلي 💙 (@albinali_MD) March 10, 2020

وأعرب البنعلي عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي حظي به ما قدمه على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة أن يخدم كل شخص يمتلك خبرة في مجال معين، مجتمعه بتقديم هذه الخدمة متطوعا خاصة في ظل هذه الظروف التي تحتاج فيها الدولة إلى أبنائها.

دراية متأخرة

خبرة البنعلي الطويلة في مجال لغة الإشارة جعلته يتعهد بأن يترجم كل التعليمات والأخبار من مصادرها الموثوقة خلال هذه الفترة وحتى الإعلان عن السيطرة الكاملة على كورونا، لافتا إلى أن الصم والبكم غالبا ما يكونون متأخرين في الدراية بما يجري في المجتمع، وهذا يمثل دافع له في الاستمرار بهذه المبادرة.

ويرى البنعلي أن مبادرته تعد رسالة تحفيزية لكل الشباب في الدولة بأن يحولوا تعاطفهم مع بلادهم إلى خطوات ملموسة، وعدم الاكتفاء بالشعارات وترديدها.

#كلنا_متطوعين_من_اجل_قطر

أنا طبيب متقاعد مقيم حالياً في قطر،

أضع نفسي تحت تصرف وزارة الصحة و الدولة القطرية للعمل التطوعي في اي موقع كان، لاسيما في مجالات الإسعاف و الطب الوقائي و البحوث. — يوسف عبد الكريم (@abdulkarim_abo) March 10, 2020

وعما تحتويه المادة التي يبثها للصم والبكم من معلومات، قال البنعلي إن المادة تبدأ بإخبارهم بقرار إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا، مع توضيح أن الفيروس ليس مرضا خطيرا بل هو إصابة عادية يمكن التغلب عليها بسهولة، مع حثهم على عدم الانجراف وراء الشائعات والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

كما حملت رسالة البنعلي أيضا بعض النصائح للصم والبكم بضرورة تجنب التجمعات قدر الإمكان، ومنع التقبيل وعدم الشرب في نفس الكوب، فضلا عن رسالة تطمينية بأن الصين أعلنت شفاء غالبية المصابين بالمرض.

رغبة في التطوع

ولم يكن البنعلي المتطوع الوحيد الذي عرض خدماته خلال الحملة التي اتخذت وسم "#كلنا_متطوعين_من_أجل_قطر" على وسائل التواصل، فهناك من عرض أن يقود سيارات الإسعاف، وهناك من عرض أن يقوم كافة العاملين معه في إحدى شركات تنظيم المهرجانات بأي عمل يطلب منهم مجانا، فيما عرض طبيب متقاعد القيام بأي جهد يطلب منه.

أعتقد هذا أنسب وقت نفرغ نفسنا لخدمة مؤسسات الدولة في الوضع الراهن ومثال على ذالك انا ماعندي مشكله اسوق إسعاف بدوام كامل تطوعي أو يعلموني أساسيات التفتيش في المطار وأفتش أو اصير مساعد لنيرس او دكتور في مستشفى حمد ترى العمل التطوعي متعه وربي وفيه اجر بس محتاجين عدم ممانعه من الجهات — فيصل بن خالد العتيبي (@fbkalotaibi1) March 11, 2020

كما ركزت الحملة على ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة في استقاء الأخبار الجديدة وعدم الانجراف وراء الشائعات التي رافقت ظهور كورونا، وعدم نشر أي معلومة غير موثوقة مما يؤدي إلى حالة من الذعر في المجتمع.

وكانت وزارة الصحة العامة القطرية قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، هي لوافدين من المخالطين لحالات ثلاث تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس الأحد الماضي، ليرتفع عدد المصابين به في البلاد إلى 262 حالة حتى الآن.